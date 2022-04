Androidu klesá tržní podíl mezi mobilními platformami. Dominanci nad iOS ale zřejmě jen tak neztratí

Je tomu už mnoho let, co systém Android od Googlu výrazně dominuje trhu telefonů. To je způsobeno jeho otevřeností, která způsobila velkou adopci z řad drtivé většiny výrobců mobilních telefonů Apple sice dokáže drží významný tržní podíl díky tomu kolik svých telefonů je schopen prodat, nicméně převaze Androidu nezvládá v počtech konkurovat.



Tržní podíl operačního systému Android na trhu telefonů v posledních letech plynule klesá. Apple iOS pro změnu pěkně posílil (obr.: StockApps)

Jak se ale ukazuje, situace se poslední roky začala měnit. Jak upozornili analytici ze serveru StockApps, jeho tržní podíl začal překvapivě klesat. Podle dat z ledna letošního roku drží Android podíl na trhu o velikosti 69,74 %. To je vzhledem k systému iOS s podílem 25,49 % jasná převaha, dokud se nepodíváme na data z posledních let. Zbylý podíl si berou ostatní systémy, a to i ty „hloupé” u tlačítkových telefonů.

V posledních letech totiž začal systém od Applu velmi ukusovat podíl Androidu, což mohli způsobit některé povedené iPhony. Ještě v roce 2018 totiž Google držel silný podíl přes 77 %, zatímco iOS se držel lehce nad 19 %. Nutno ale dodat, že toto jsou globální data a v různých regionech se výrazně liší. Například v Asii a Jižní Americe je Android stále dominantní s 81 respektive 90 % vůči 18% respektive 10% podílu u iOS ve zmíněných regionech.

Evropa se překvapivě drží blízko globálních dat. Zde Android převládá 69 % vůči 30 % u Androidu. Naprosto odlišná situace je ale například v Americe nebo v Oceánii. V obou totiž paradoxně vede iOS s podílem 54 % vůči 45 % u Androidu. Vzhledem k množství výrobců s Androidem asi v blízké době nehrozí, že by Apple mohl náskok Googlu dohnat, nicméně náskok může snížit i tím, že Androidu začnou podíl ukrajovat jiné systémy jako například rostoucí HarmonyOS od Huawei.

