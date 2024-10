Androidy a bezdrátové nabíjení. Je pomalé anebo potřebujete speciální nabíječku, podpora Qi2 se nekoná

Bezdrátové nabíjení se mělo už před lety stát dobíjecí technologií budoucnosti, třeba už jen proto, že vznikla řada konceptů telefonů bez konektorů. Bezdrát by tak byl jedinou možností, jak je nabíjet. Jenže, po letech příprav a vizí to zatím s bezdrátovým nabíjením vypadá žalostně. U mainstreamových výrobců Androidů je žalostně pomalé, a když už, tak potřebujete speciální nabíječku, která už nemusí být vůbec dostupná. Existuje i univerzální standard Qi2, ale ten nikdo z výrobců Androidů nepoužívá. A tak se musíme stále spoléhat na kabel...



Superrychlé nabíjení Pixelů...není dostupné. Tak vypadá produktová stránka nabíjecího stojánku pro Pixely, který je nutný k tomu abyste mohli telefony nabíjet až 23 watty. A u konkurence je to s bezdrátovým nabíjením podobně neslavně

U Pixelů 9 je k dispozici „rychlé bezdrátové dobíjení“ až o výkonu 23 wattů. Na papíře to vypadá dobře, jenže k tomu potřebuje i speciální stojánek. Konkrétně Pixel Stand druhé generace, který z obchodů zmizel. Google prodej stojánku ukončil, vyprodal sklady, smazal produktové karty, a nikdo neví, zda se ještě někdy objeví v prodeji. Ve finále tak můžete nabíjet pouze nabíječkami třetích stran, kde je maximální výkon 12 wattů, tedy poloviční oproti tomu, co Google uvádí ve specifikacích aktuálních Pixelů.

Iluze s názvem „rychlé bezdrátové nabíjení“

U Samsungu má rychlé bezdrátové nabíjení výkon maximálně 15 wattů, a pro spoustu uživatelů je efektivnější najít 25 nebo 45W kabelovou nabíječku, a telefon dobít pěkně po staru, a k tomu ještě rychleji. Ano, na světě už existuje standard Qi2, který by Androidům přinesl efektivnější a rychlejší magnetické bezdrátové dobíjení. Jenže, nikdo jej evidentně podporovat nechce. Čekali jsme, že s podporou přijde alespoň letošní Galaxy S24 Ultra od Samsungu nebo zmiňované Pixely 9, ale nedočkali jsme se. Navíc se proslýchá, že ani připravovaný Galaxy S25 Ultra standard Qi2 stále nebude podporovat. Na co výrobci čekají?

Čínské značky se vydaly cestou vlastních řešení pro bezdrátové nabíjení, u nichž slibují daleké vyšší výkony bezdrátového dobíjení atakující metu 50 wattů. I zde je ale problém s tím najít potřebnou nabíječku. U spousty nabíječek prodej skončil po několika měsících, co začal. A pokud jste nepatřili mezi nejrychlejší a nechtěli investovat několik tisíc do rychlé bezdrátové nabíječky, máte smůlu. Situace s bezdrátovým nabíjením u Androidů je naprosto tristní. A nezachrání to ani údajné „magnetické“ dobíjení Infinixu, u něhož musíte nasadit přibalený kryt s magnetem. Proč nemohou být magnety přímo součástí telefonu?

A proč nikdo z výrobců nevsadí na standard Qi2? S magnety na zádech by s Androidy bylo okamžitě kompatibilní příslušenstvím MagSafe pro iPhony, a současně by se zvýšil výkon bezdrátového dobíjení. Byla by to změna, která by dávala smysl. Jedním z prvních smartphonů, který se na podporu Qi2 (konečně) chystá, by měl být OnePlus 13. Jenže, za nás je to příliš málo, příliš pozdě.

Používáte na Androidu bezdrátové nabíjení nebo jste na něj už dávno zanevřeli?

Via Phonearena