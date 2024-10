Androidy a iPhony mají další společný prvek. Ultra HDR fotografie jsou u obou vzájemně kompatibilní

Androidy a iPhony jsou v mobilním světě přímými konkurenty. V posledních letech se ale iOS a Android vzhledem a funkcemi začínají postupně přibližovat, a to stejné je vidět i ve světě mobilní fotografie. Ukázalo se, že poslední verze obou mobilních systémů podporují univerzální standard pro Ultra HDR fotografie. Pokud pořídíte fotku telefonem řady Pixel a pošlete ji na iPhone, bude na jeho displeji vypadat úplně stejné, resp. bude mít stejný dynamický rozsah.



Ve formátu Ultra HDR fotí např. Pixely posledních dvou generací. Při prohlížení fotografie pořízené v tomto formátu si všimnete, že se jas některých částí fotografie hned po jejím otevření změní, zatímco u fotek v HDR+ k žádné změně jasu nedochází

Za vším stojí relativně nový standard ISO 21496-1 pro kódování map intenzity jasu jednotlivých pixelů, která se aplikuje do metadat u HDR fotografií. Tento standard podporuje Android 15, iOS 18, iPadOS 18, MacOS 15 i Windows 11, takže Ultra HDR fotka z Androidu a iPhonu se na mobilních platformách konečně zobrazí se stejným dynamickým rozsahem, a platí to i o desktopových systémech. A to je velký rozdíl oproti „simulaci“ HDR efektu u fotek (alias skládání fotek s dodatečnými algoritmy), která byla mezi mobily v posledních letech zcela běžnou záležitostí. Podpora v mobilních systémech však není automatická.

Ultra HDR vs HDR Klasický režim HDR funguje na principu skládání identických fotografií pořízených při různé expozici. Výsledkem je fotografie se širším dynamickým rozsahem. Ultra HDR ke statické fotografii vytváří doplňkovou „mapu“ jasu jednotlivých pixelů. Ta je následně využita u zařízení s displeji, které mají vysoké rozlišení a vysoký maximální jas a podporu tohoto režimu. Ultra HDR slibuje vyšší jas u nejsvětlejších částí obrazu a živější barvy, než u základního HDR.

Android 15 a iOS 18 poskytují softwarové nástroje, které však musí využít vývojáři aplikací, aby byly HDR fotky mezi oběma platformami vzájemně „kompatibilní“. Aplikace Fotky Google např. dokáže už teď zobrazit HDR fotografie pořízené iPhony. Ve finále mají fotografie na svých částech různé úrovně jasu. Světlá místa svítí více, než pixely v tmavých oblastech, záleží však i na tom, zda to podporuje, nejen aplikace pro prohlížení fotek, ale i samotný displej telefonu. Opačným směrem formát podle zmiňované normy ISO podporují v iOS aplikace Zprávy, Fotky (od Applu i od Googlu), a další.

Google podporu formátu Ultra HDR dostal už do Androidu 14, ovšem mobilní výrobci se do jeho integrace u topmodelů příliš nehrnuli. Změnit by to měl až Android 15, který nabízí i novou „výkonnostní třídu“ Class 15. Telefony, které ji chtějí podporovat, musí podporovat Ultra HDR při focení předními a zadními fotoaparáty, a podpora musí být i na straně displeje. Můžeme tedy očekávat, že Ultra HDR začne být u Androidů konečně podporován v širším měřítku, takže fotky pořízené iPhony budou mít při zobrazení na Androidech identický dynamický rozsah, jako na displeji telefonu, který je pořídil.

Ultra HDR debutovalo už u Androidu 14:

Zdroj: Androidauthority