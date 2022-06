Androidy bez Googlu jsou v kurzu. Murena One chce být jedinečná, jenže zachování soukromí bude něco stát

Francouzská společnost Murena už se několik let věnuje „odgooglování“ Androidů. Jinými slovy, firma nabízí vlastní operační systém /e/OS, což je vlastně Android bez jakýchkoliv stop Googlu. Firma se soustředí na co největší mobilní bezpečnost, a již dříve vydala vlastní operační systém pro telefony značek Fairphone a Teracube. Začátkem června však Murena oznámila svůj vlastní „bezpečný“ smartphone s Androidem, který si budete moci zakoupit i v Česku. V čem se však liší od běžně prodávaných telefonů?

Idea bezpečného smartphonu není nic nového pod sluncem. Mimo zmiňovaného Fairphone 4 si z poslední doby vybavíme i iniciativu ze Slovenska, díky které vznikne bezpečný Android se softwarem z Rumunska. Poptávka po bezpečných smartphonech zde tedy evidentně je, uživatelům se nepozdává sběr dat a jejich nakládání s nimi, a tak jsou stále častěji ochotni investovat do telefonů, u nichž je sběr dat minimalizován. To je i případ smartphonu Murena One. Je však jeho cena opodstatněná?



Toto je bezpečný smartphone bez Googlu - Murena One

Telefon o rozměrech 162 × 77 × 8,9 mm váží 186 gramů, zobrazování zajišťuje 6,53" IPS displej s rozlišením 2 242 × 1 080 pix. Jeho obnovovací frekvence je samozřejmě 60 Hz. Na zádech mají uživatelé k dispozici 48Mpx foťák (F1.8), na něhož navazuje 8Mpx širokáč. Dle tiskových fotek jsou na zádech ještě další dva snímače, o nichž však specifikace mlčí. Troufáme si tvrdit, že se bude jednat o „nepoužitelné“ 5Mpx makro a o 2Mpx hloubkový objektiv.

Krátké představení systému /e/OS Murena One používá upravenou verzi Androidu s názvem /e/OS. Jedná se o systém, v němž byly odstraněny všechny „nitky“ vedoucí ke Googlu. Chybí tedy balík služeb GMS, systém na druhou stranu neukládá žádné uživatelské logy ani nesleduje uživatelskou aktivitu, kterou by následně zasílal na vzdálené servery. Ze všech komunikačních protokolů byl Google vyřazen, místo něj se používají dostupné alternativy či softwarové vrstvy pro zachování kompatibility. Místo Googlu slouží jako hlavní vyhledávač web spot.murena.io.

Telefon pohání čipset Helio P60 doplněný 4GB operační pamětí a 128GB úložištěm, které si můžete microSD kartami rozšířit až na dvojnásobek. Na těle telefonu najdete slot pro dvě nanoSIM karty (druhá pozice je sdílená), USB-C konektor a sluchátkový jack. Maximem mobilní konektivity jsou sítě LTE, lokálně je k dispozici Wi-Fi Bluetooth 4.2 či NFC. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 4 500 mAh.

To hlavní se však točí okolo systému /e/OS, který vychází z postaršího Androidu 10. Jenže, výrobce ze zdrojových kódů odstranil stovky až tisíce řádků kódu, které sloužily k odesílání uživatelských dat na vzdálené servery, a to bez vašeho explicitního svolení. I díky tomu bylo jasné, že základní sada aplikací od Googlu musela zmizet. Nahradily ji open-source aplikace, které pokryjí základní potřeby telefonu. Samotný launcher však dost připomíná systém iOS...

Pro přihlášení k telefonu tak neslouží Gmail ale nově vytvořený účet, který končí na „@murena.io“. Součástí tohoto synchronizovaného účtu je 1GB úložný prostor, který lze využít pro snadné zálohy e-mailů, kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek. Přímo z předinstalovaného obchodu můžete instalovat „ověřené a bezpečné“ aplikace. Mimo hodnocení uživatelů při instalaci uvidíte i skóre bezpečnosti od nuly do desíti. Navíc si do systému můžete samozřejmě nainstalovat další Android aplikace či alternativní aplikační obchody.

Představení bezpečného smartphonu Murena One:

A co najdete v základní krabici? Pouze telefon a uživatelské příručky. Kabel, síťový adaptér i sluchátka musíte použít ze svého staršího zařízení. A cena? Murena One bude koncem června v Evropě stát 352 EUR, což za současného kurzu dělá bezmála devět tisíc korun. V obdobné cenové hladině však seženete výrazně lépe vybavené smartphony. Inu, ukazuje se, že větší soukromí telefonů s Androidem rozhodně není zadarmo...

Zdroj Murena