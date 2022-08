Androidy budou od příštího roku zřejmě jen 64bitové. První vlaštovkou bude Pixel Tablet

V Androidu 13 se objevila část zdrojového kódu, která ukazuje na to, že chystaný Pixel tablet od Googlu, bude ve světě Androidů tak trochu unikátem. V tabletu by měla běžet čistě 64bitová verze systému, a to znamená, že tento model nespustí 32bitové aplikace. Nutno dodat, že Google se na 64bitovou dobu řadu let intenzivně připravuje, a do praxe by ji mohl uvést již příští rok. Jenže, třeba takový Apple přešel na 64bit již v roce 2017...

Veškeré aplikace psané pro Android, které využívají nativní Javu nebo Kotlin, dostávají při vývoji automatický režim 64bit kompatibility. Už v roce 2019 Google po vývojářích využívající nativní kód požadoval, aby povinně poskytli 64bitové verze. U některých enginů byly sice výjimky (Adobe Air, Unreal a Unity), ovšem ty přestaly platit vloni v srpnu.



Prvním zcela 64bit zařízením by měl být chytaný Pixel tablet od Googlu, který se na trh dostane v příštím roce

Na 64bit je připraveny i samotný hardware, prakticky veškeré mobilní čipsety dnes podporují 64bit zpracování. Zašlo to dokonce až tak daleko, že vlajkové čipsety podle návrhů od ARM podporují 32bitové zpracování jen u třech jader z osmi! Zbývající pustí jen 64bitový kód. A právě ARM chce od 32bit upustit již v příštím roce.

Proti tomu se ostře staví Qualcomm, který má v Číně velké zastoupení mezi značkami, a to i ve vyšším cenovém segmentu. Spousta topmodelů se dnes navíc nabízí výhradně v Číně, zatímco do zbytku světa se nedostanou vůbec, popř. s delším časovým odstupem. A je tedy možné, že v postupném přerodu ANdroidů na 64bit bude Qualcomm největší brzdrou.

64bit omezení bude platitna Google Play, tento obchod však v Číně neexistuje. Čínský trh s aplikačními obchody je navíc hodně rozdrobený, a tak zde 32bitové aplikace ještě nějakou dobu zůstanou. Pět největších čínských obchodů od firem Alibaba, Baidu, Oppo, Tencent a Xiaomi se přesto rozhodlo, že do konce letošního srpna zakáží 32bitové aplikace. Čína je tedy i tentokrát o dost napřed...

Proč je lepší mít 64bit systém?

V zásadě jsou výhody dvě. Větší bezpečnost a rychlejší zpracování alias vyšší výkon v zátěži bez větších nároků na energii. V prvním případě navíc vývojáři nemusí řešit případně bezpečnostní chyby zvláště pro architektury 32bit a 64 bit, ale jen pro druhou jmenovanou. A pro tu je možné alokovat všechny dostupné zdroje.

V případě čistě 64bit zařízení můžeme počítat i s využitím menší kapacity RAM, protože v telefonu či tabletu bude chybět režim pro 32bit kompatibilitu. Navíc se můžete těšit na vyšší výpočetní výkon a energetickou efektivitu, u telefonu s alespoň 4GB RAM se jedná o nárust o cca 5 až 10 %. Přesná čísla jsou však zatím jen zdrojem benchmarků, a v praxi mohou být při porovnání dvou komerčně dostupných zařízení ještě vyšší.

Google podporu 64bit vůbec poprvé dostal do Androidu 12, první „64bit only“ zařízením by měl být připravovaný Pixel Tab, v němž poběží Android 14. A právě od této verze systému by mělo nastat ukončení podpory 32bit. Ta je u stávajících telefonů k dispozic právě díky režimu 32bit kompatibility. Jenže, pokud v příštím roce skutečně započne éra 64bit Androidu, bude to bohužel znamenat, že staré 32bitové hry a aplikace, které nebudou přeprogramovány, si na telefonech ani tabletech už nespustíte.

Zdroj Arstechnica, ARM, Weibo