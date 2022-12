Androidy dostanou dárek pod stromeček. Nejzajímavěji vypadá nová aplikace, která zpřehlední čtení textů

Google si pro smartphony s Androidem připravil překvapivou předvánoční aktualizaci, která na telefony přinese několik méně či více užitečných drobností. I když se zdá, že se jedná něco na způsob „Pixel Feature Dropu“, Google si spíše najednou připravil aktualizace více svých aplikací, jejichž novinky vydává za „dárek pod stromeček“. Navrch však přidává i jednu zajímavou softwarovou novinku, kterou si stáhnete z Google Play.

První novinka se týká aplikace Google Fotky, která už od předchozí verze aplikace zvládá tvorbu koláží. Nově do aplikace přibyly styly uměleckého dua DABSMYLA a umělce Yao Cheng Design. V rámci funkce Emoji Kitchen u klávesnice Gboard nově přibyly emotikony modrého srdce, sněhuláky a vločky, díky nimž je možno dodatečně „zkrášlit“ kompatibilní zimní emoji.



Díky aplikaci Režim čtení si třeba můžete číst články i u nás na webu. Dozvíte se, jak dlouho čtení potrvá, můžete si pohrát se zobrazením či nastavit automatické předčítání v češtině. A to včetně tempa čtení nebo přeskakování mezi odstavci

Úplně novým doplňkem je pak aplikace Režim čtení od Googlu, kterou si stáhnete samostatně z Google Play. Jedná se o doplněk sekce Usnadnění, který vám do spodní lišty přidá drobné tlačítko. To můžete stisknout kdekoliv, a všechny texty vám pomocník převede do čtecí podoby, u které si upravíte zobrazení, včetně barvy pozadí, kontrastu, typu fontu a velikosti písma. Samozřejmostí je automatické čtení textů v češtině, včetně nastavení rychlosti předčítání.

Představení nové aplikace Režim čtení od Googlu:

YouTube má v Androidu nový widget, který slouží k přímému k vyhledávání videí. Od příštího týdne bude možné streamovat obsah z aplikace Google TV na blízkou kompatibilní televizi. Pokud u Androidu používáte službu Digital Car Key, je nově možné sdílet klíč k vozu se členy vaší rodiny a s přáteli. Zatím to funguje jen mezi Pixely a iPhony, brzy však přibydou i další vybrané telefon s Androidem 12 či novější verzí systému.

Poslední detaily se týkají systému Wear OS 3, který dostal novou podobu Google Map a aplikace Google Keep. Právě proto tyto aplikace nebudou fungovat, pokud si vyresetujete hodinky se starším Wear OS 2. Pomocí Google Assistanta můžete na hodinkách nově rychle spustit 30 různých druhů cvičení přes aplikaci Adidas Running.

Zdroj: Google blog