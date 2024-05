Androidy dostanou instantní hotspot. Už nikdy nebudete muset opisovat krkolomná hesla

Když si v Androidu vytvoříte mobilní hotspot, dostanete k němu i „nepěkné“ automaticky generované heslo. To sice můžete ručně změnit, i tak však musí mít určitou složitost. Pokud se k vašemu telefonu někdo chce připojit, musí toto heslo zadat ve svém telefonu, ale pokud k hotspotu připojuje svá vlastní zařízení, vlastně jen opisujete heslo z jedné kolonky do druhého. Po poslední aktualizaci, která dorazí do všech Androidů, už to nebudete muset podstoupit.



Androidy dokáží přesměrovat hovory v Google Meet na jakékoliv jiné zařízení, které je ve společné skupině

Funkce Instantní hotspot totiž umožní připojení vašeho Android tabletu nebo chromebooku k hotspotu z telefonu, a to bez nutnosti zadávat heslo. Zařízením bude stačit jen to, že využívají stejný přihlášený Google účet, resp. ustavenou skupinu zařízení. Probíhající hovor přes Google Meet bude možné stiskem tlačítka přesměrovat z telefonu na tablet či do webového prohlížeče, popř. zase zpět. A to třeba v průběhu hovoru.

Další novinka v Androidech se týká aplikace Zprávy od Googlu, v nichž můžete jednotlivé zprávy upravovat i po odeslání. Pokud využíváte službu RCS, můžete překlepy a chybějící slova opravit až do patnácti minut od odeslání.

Emoji a ovládání chytré domácnosti

Google do klávesnice Gboard přidal nové kombinace do funkce Emoji Kitchen, ve které si vytvoříte vlastně namixované a personalizované nálepky, které můžete rychle nasdílet. V rámci nového widgetu je možné ovládat zařízení chytré domácnosti přímo z domovské obrazovky. Widget bude mít k dispozici kdokoliv, kdo se přihlásí k veřejnému preview prostřednictvím nastavení aplikace Google Home.

Analogicky Google umožňuje ovládat zařízení chytré domácnosti přímo z dlaždice Google Home v hodinkách s Wear OS. V USA a Německu Google do služby Peněženka přidává napojení na PayPal. Posledním přídavkem je odemykání vozidel digitálním klíčem prostřednictvím smartphonů, které podporují vybrané modely značky Mini, a brzy se rozroste o vybraná vozidla značek Mercedes-Benz a Polestar.

