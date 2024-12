Androidy mají lepší ochranu proti sledovacím lokátorům. Zmrazí vaši polohu a pomohou vám je najít

Lokátory jsou užitečná zařízení, které pomohou nalézt věci, ke kterým jsou připojeny. Ovšem s tím se pojí i určitá potenciální rizika ohledně možného sledování uživatelů. Google už dříve do systému Android implementoval několik funkcí zaměřených proti sledování pomocí lokátorů, ovšem tato problematika tím zdaleka nekončí. Androidy tak dostávají nové funkce, které ochranu proti sledování ještě vyztuží.



Nové ochrany proti sledování lokátory v praxi

Funkce s označením „Temporarily Pausing Location“ zabrání sledovacímu tagu nahrávat vaši polohu po dobu 24 hodin. Pokud se vám na Androidu objeví varování na sledování neznámým lokátorem, budete mít dost času na rozmyšlenou, co udělat dále. Případný útočník v rámci tohoto časového intervalu nebude získávat žádná nová lokalizační data z vašeho telefonu, ale zůstane mu platná pouze vaše poslední poloha.

Omezit sdílení polohy, najít a zneškodnit

Po uplynutí tohoto intervalu však už aktualizace vaší polohy bude opět fungovat, tedy do té doby, dokud lokátor nenajdete a nevytáhnete z něj baterii. K tomu slouží druhá nová funkce „Find Nearby“. Ta pomůže sledovací lokátor vyhledat, a použije k tomu co nejpřesnější odhad jeho polohy. Pokud má sledovací lokátor jen Bluetooth, vždy to bude jen o oblasti s pravděpodobným výskytem dle intenzity signálu. Pokud však podporuje UWB, šance na jeho vyhledání se rapidně zvýší. Jinými slovy, tato funkce se obrátí proti němu samotnému.

Je třeba zmínit i to, že nové ochrany dorazí do všech Androidů prostřednictvím pravidelných updatů služeb Google Play, a že se tedy stanou součástí systému Android jako takového. Nové mechanismy budou konkrétně fungovat u telefonů s Androidem 6 a u novějších verzí. Google dále zmiňuje i „technologická vylepšení“ při upozorňování na sledování. Pokud vás někdo lokátorem sleduje, upozornění byste měli na telefon obdržet rychleji a častěji. Díky novým funkcím pak můžete na sledování adekvátně reagovat, aniž by ten, kdo vás sleduje, pojal podezření o tom, že o sledování víte.

Zdroj: Google