Androidy měly dříve tlačítka téměř na vše. Doba se však výrazně změnila, dnes je ovládáme převážně gesty

Když se v roce 2008 objevily v prodeji první Androidy, měly až neuvěřitelný počet tlačítek. Klávesa domů a zpětná šipka přežily v různých podobách až do dnešní doby. Kromě toho se však u telefonů objevil i trackpad, tlačítko pro otevření hlavní nabídky, klávesa pro vyhledávání nebo dokonce samostatná tlačítka pro obsluhu hovorů. Třeba proto, že na tyto klávesy jsme byli dlouhodobě zvyklí z běžných „hloupých“ telefonů. U fyzických kláves jste sice měli jasno, že jste je stiskli, přesto se doba relativně rychle posunula a telefony přešly na kapacitní ovladače.



Ovladače u T-Mobile G1 – prvního smartphonu s Androidem

Zřejmě nejdéle se fyzické podoby nemohla zbavit domovská klávesa, do které mnozí výrobci integrovali čtečku otisků prstů. Ta byla ve své době přímou konkurencí Touch ID u iPhonů, přičemž zbylá dvojice tlačítek zůstala kapacitní. Ano, výrobci si občas pohráli s jejich uspořádáním a docházelo i k jejich drobným obměnám.



Klávesa pro vyhledávání se u Androidů moc dlouho neohřála

Nejméně se dařilo tlačítku pro spuštění vyhledávání, které z telefonů zmizelo zhruba v roce 2013. Tedy ve stejné době, kdy přestala být potřeba klávesy pro otevření nabídky Menu natolik naléhavá. Máme přece dotykový displej, tak proč hlavní nabídku neotevřít dotykem? Zcela stejnou logiku již dříve převzaly klávesy pro obsluhu hovorů.

Na klávesy už nezbylo místo

Možná to bylo díky úspoře místa na přední straně displeje, možná kvůli tomu, aby se tlačítka mohla stát interaktivní a reagovat na potřeby toho, co je na displeji aktuálně zobrazeno. S nástupem Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich přišla do Androidů virtuální tlačítka, která existují dodnes. Zabírají spodní lištu displeje, který se mohl postupem času natáhnout až ke spodnímu okraji telefonu.



Nejdéle se jako tlačítko držela domovská klávesa. Některé značky v ní měly zabudovanou čtečku otisků prstů

Virtuální ovladače jsou přitom daleko flexibilnější – oproti standardní trojici ovladačů (zpětná šipka, domovská obrazovka a poslední spuštěné aplikace) do ní mohou dynamicky přibýt další prvky, například klávesa pro volbu klávesnice, tlačítko pro hlasové zadávání, zapnutí režimu usnadnění nebo např. zámek obrazovky při hraní her.



Androidy posléze přejaly softwarové ovladače ve spodní liště

Virtuální tlačítka se mohla opřít i o možnost prohození zpětné šipky. Android sice defaultně přešel na zpětnou šipku na levém kraji lišty, což je ale pro mě (jako pro praváka) zcela zbytečné natahování palce. Samsung třeba zůstal věrný klasickému rozvržení se zpětnou šipkou, kterou si udržel už od dob fyzické domovské klávesy. Společně s dalšími výrobci (neplatí to o všech) ale umožnil prohození zpětné šipky na druhou stranu. Každý si tak může vybrat upřednostňovaný layout.

Gesta nebo tlačítka

Společně s Androidem 9 Pie přešel čistý Android na novou podobu ovládání gesty, kterou jste poznali podle „piluky" ve spodní části, vedle které byla vždy zobrazená zpětná šipka. Tento podivný styl ovládání se neujal a mimo Pixely jej mnoho značek nenabízelo. Od Androidu 10 se přešlo na plnohodnotné ovládání gesty, což je zřejmě i díky vlivu defaultní navigace u iPhonů. Přesto si u řady značek vyrábějící Androidy můžete i dnes jako uživatel vybrat, zda chcete telefon ovládat tlačítky, nebo přepnete na gesta.



Druhá generace gest pro ovládání Androidu

Společně s nástupem umělé inteligence však mnohé telefony „přišly“ o další tlačítko. Konkrétně o zamykací klávesu na boku. A to proto, že jejím podržením se už neobjeví vypínací obrazovka, ale aktivujete hlasového asistenta (například Gemini), telefon tak musíte často vypínat softwarovým tlačítkem v horní liště. Přesto je u kláves v poslední době vidět určitá renesance. I díky vlivu Applu se i na Androidy pomalu dostávají různá akční tlačítka a samostatné spouště pro fotoaparát, které jsme mohli najít u hloupých i chytrých telefonů dávné minulosti.



Nastavení navigačního panelu u Samsungů včetně změny pozice zpětné šipky

Na jednu stranu se tak zdá, že gesta jsou finálním evolučním vývojem při ovládání Androidů, jenže nové klávesy hovoří o pravém opaku. Přesto je jasné, že mobilní výrobci už s ovladači nebudou nijak výrazně experimentovat – maximálně se vyladí drobnosti a aktuální výběr mezi gesty a tlačítky už u Androidů zůstane. Ať už bude zpětná šipka vlevo nebo vpravo.

Jaké preferujete ovládání u svého telefonu s Androidem? Využíváte dotyková tlačítka, nebo navigaci gesty? Dokázali byste si zvyknout i na druhý způsob ovládání, který aktuálně nepoužíváte?