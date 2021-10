Androidy mohou sledovat vaši aktivitu, i když jste jim to zakázali. Poznají vás „z otisků prstů“

Bezpečnost dat a soukromí uživatele je v poslední době u smartphonů velké téma, řeší ho Apple i Google. První firma šla radikální cestou a rozhodnutí o sdílení osobních dat dala plně do rukou uživatelů, což se nelíbí velkým společnostem. Také Google dělá pro soukromí v poslední době spoustu věcí, dokonce uživatelům dal možnost zrušit sledování aktivity v telefonu. Přesto ani pokud sledování zakážete, nemáte na Androidu úplně vyhráno.

Ukazuje to nová studie výzkumníků z Trinity College v Dublinu. I když totiž uživatel zakáže předávání dat, je možné vás poznat díky metodě zvané fingerprinting, která je známá zejména u webových služeb z desktopů.

Funguje na principu toho, že získáním většího množství na prvních pohled nepodstatných a nesouvisejících informací dokáže díky jejich unikátní kombinaci vcelku přesně identifikovat daného uživatele.

Pozor na předinstalované aplikace

Tím, kdo taková data u mobilu předává, není přímo Google, ale předinstalované aplikace, a to systémové i aplikace třetích stran. Nejvíc znepokojivé je, že tyto aplikace odesílají informace, i když jste je třeba nikdy nezapnuli. Příkladem může být například korporátní sociální síť LinkedIn, jež je předinstalovaná na telefonech Samsung. Mnoho uživatelů ji pravděpodobně nikdy neotevřelo, přesto pravidelně posílá na servery určitý identifikátor zařízení, doplněný o počet aplikací od Microsoftu, které jsou na telefonu užívány. Už jen tato kombinace může být velmi unikátní.

Typickou informací, která se z aplikací často odesílá na servery, jsou například časy, kdy jste aplikaci otevřeli, případně na jak dlouho. Někdy aplikace výrobců dokonce sdílí i IMEI zařízení. Telefony Xiaomi pro změnu odesílají na servery informace o tom, když uživatel někomu odešle zprávu. Tedy nikoli její obsah, ale že v daný čas byla zpráva odeslaná. Anonymizovaná data sbírají také některé klávesnice. V případě, že se tato data zkombinují, vznikne vcelku unikátní profil uživatele.

Jelikož určitá telemetrická data sbírá většina aplikací, bylo by náročné zjistit, kdo co všechno sbírá a odesílá. Nicméně výzkumníci objevili, že tuto metodiku využívají předinstalované aplikace na telefonech Samsung, Xiaomi, Huawei či Realme. Pravděpodobně v tom ovšem nebudou sami. Částečným řešením je možnost odinstalace aplikací třetích stran. U těch systémových to však bohužel většinou možné není, u některých můžete alespoň zakázat jejich spouštění.

Google Pixel 6:

Zdroj: Vědecká studie, Via Gizmodo