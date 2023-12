Androidy nám konečně řeknou, v jakém stavu je jejich baterie. Pixely už to umí

O stav baterie ve smarthponech se dlouhodobě nikdo nestaral ani nezajímal. Byla to však až aféra kolem iPhonů, které kvůli starším bateriím zpomalovaly svůj výkon, která Apple donutila ke změně. Do systému iOS se tak dostaly informace o Kondici baterie, a podobné informace se brzy dozvíte i v telefonech s Androidem. Nebude to ze dne na den, už teď však Google startuje u Pixelů. A brzy se mají přidat i telefony další výrobců Androidů.



Informace o Kondici baterie v systému iOS...

Prosincový Pixel Feature Drop totiž do nastavení přidal novou položku „Informace o baterii“. Vůbec poprvé se zde objevuje informace o datu výroby baterie a také o počtu dokončených nabíjecích cyklů. Právě to je prvním důkazem toho, v jakém stavu baterie vlastně je. Google v této nabídce uvádí, že díky testování telefonu při výrobě může mít i nově vybalený telefon z krabice zaevidovaných několik dobíjecích cyklů, a nebude začínat u jedničky.

Android 14 přišel s novými softwarovými nástroji pro baterie, takže v rámci systému budou moci výrobci smartphonů zjistit další informace, jako např. datum prvního použití baterie, stav nabíjení a nebo její zdraví. V této sekci Android odhadne v procentech aktuální maximální kapacitu při plném nabití baterie vzhledem k uváděné maximální kapacitě. V případě Pixelu 8 by tak 90% zdraví znamenalo, že baterie už nemá kapacitu 4 575 mAh, ale jen 4 118 mAh. Android také dokáže vyčíst, zda je baterie originální, vyměněná, popř. tento rozdíl nebude možné určit.



...takto bude funkce vypadat u smartphonů. U Pixelů se začíná datem výroby a počtem dobíjecích cyklů, později přibydou další detaily baterie

Tato funkce se do smartphonů dostane postupným tempem, protože bude záležet i na samotných výrobcích, kteří musí detekci baterie zakomponovat do svých nadstaveb. Z dlouhodobého hlediska tak pro zjištění kapacity baterie nebude nutné mít dlouhodobě nainstalované aplikace (např. Ampere), a budeme moci počítat s přesnějšími informacemi. Ty se budou hodit i třeba při prodeji telefonů. V současné době totiž nový zájemce o smartpone s Androidem nemá sebemenší tušení, jak je na tom baterie, a tuto informaci si nemůže nijak rychle zjistit.

Via Androidauthority