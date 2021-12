Androidy s aplikací Microsoft Teams neuměly vytočit tísňovou linku. Jak zjistit, jak na tom váš telefon?

V průběhu minulého týdne se v USA rozpoutala aféra o nefunkčnosti tísňových volání na linku 911, a to ze všech telefonů s Androidem, v nichž je nainstalovaná aplikace Microsoft Teams. Ukázalo se, že tato chyba v Androidu může mít nadnárodní přesah, jen s tím rozdílem, že nouzovou linku nevytočíte třeba v Česku. Oba giganti již přistoupili k vlastním opatřením. Microsoft vydal aktualizaci aplikace, Google chystá opravu systémových knihoven na začátek ledna. V čem konkrétně spočíval problém?

Chybu Androidu (platí pouze pro verze 10 a výše) můžeme vidět v nakládání s třídou PhoneAccount v Androidu, která aplikacím umožňuje vytáčet a přijímat telefonní hovory. Každá aplikace, která dokáže na Androidu zavolat, si vytváří vlastní instanci PhoneAccount, jenže v případě aplikace Microsoft Teams bylo těchto instancí vytvořeno několik stovek, a to v případě, že si uživatel aplikaci Microsoft Teams nainstaloval, ale nepřihlásil se do ní.

Třeba proto, že login nefungoval, popř. stačilo odhlášení z aplikace v době nečinnosti dle interních politik zaměstnavatele, a bylo zaděláno na problém. V případě velkého množství instancí aplikace Telefon při pokusu o vytočení nouzového čísla zamrzla. A to je v případě nouze, kdy potřebujete asistenci pro sebe nebo své blízké, hodně velký problém!

Nemají stejný problém i další aplikace?

Hlavním kamenem úrazu je však to, že se obdobná situace může kdykoliv opakovat. Android bude mít chybu na systémové úrovni opravenou nejdříve 4. ledna, a to v podobě lednové aktualizace zabezpečení. Opravu však mohou OEM výrobci do telefonů zaslat s menším či větším zpožděním. Microsoft už sice svou aplikaci opravil, takže nová verze už problém s vytáčením nouzových čísel nezpůsobuje. V mezidobí se však mohou objevit další aplikace s obdobnou chybou...

Pokud chcete zjistit, zda ve svém Androidu nemáte podobný problém, můžete si na Githubu prohlédnout zdrojové kódy aplikace PhoneAccountDetector, resp. si stáhnout instalátor aplikace do mobilu. Ten po udělení oprávnění k telefonu zjistí, kolik účtů, resp. instancí PhoneAccount, jednotlivé aplikace používají. Typicky má každá z aplikací po jednom účtu, pokud u některé aplikace narazíte na výrazně vyšší počty, např. v řádů desítek či stovek, při vytáčení nouzového čísla se zřejmě nedovoláte.

Zdroj Reddit