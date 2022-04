Androidy už nebudou tak rychle ukončovat aplikace na pozadí. Do systému se chystá funkce MGLRU

V telefonu s Androidem můžete mít výkon a operační paměť prakticky jakou chcete, ale když bude systém už po pár minutách na pozadí ukončovat aplikace, bude vám špičkový hardware často k ničemu. U levnějších telefonů dochází k agresivnímu ukončování na pozadí brzy, u vybavenějších telefonů o něco později. Zažívají to však všichni uživatelé Androidu. Zdá se však, že v budoucnosti, možná už v Androidu 13, budou aplikace na pozadí ukončovány o dost později.

Jako stěžejní je v tomto případě brána funkce MGLRU (Multi-Generational Last Recently Used), která se již dlouhodobě používá v systému Chrome OS. Funkce pracuje s kernely ve verzích 4.14 až 5.15, a vypadá to, že se brzy dostane i do Androidu. Jedná část už je součástí GKI (Generic Kernel Image) Android 13, druhá část potřebná pro fungování MGLRU by se do něj měla dostat již brzy, aktuálně je ve fázi schvalování.

Pokud se MGLRU dostane do Androidu, bude mít dva velké přínosy. Díky jejímu zavedení by mělo dojít ke snížení využívání CPU procesem kswapd (Kernel Swap Deamon) až o 40 procent. Dále máme počítat až s 18% snížením ukončování aplikací na Androidu díky nedostatku paměti. Google již MGLRU otestoval na „milionu Androidů“, což je zřejmě odkaz na virtuální běhové prostředí Android Runtime v Chrome OS, v němž běží Android 11.

Samotný kspwapd je proces, který spravuje virtuální paměť. A pokud bude procesor zatěžovat o 40 % méně, zbude více místa pro další procesy. Ukončování aplikací z důvodu nedostatku paměti asi není třeba nijak blíže představovat, zvláště u levných zařízení se základním hardwarem se jedná o velmi běžnou záležitost. Ne tak rychlé ukončování aplikací na pozadí by mělo být nejhmatatelnějším důsledkem zavedení MGLRU. A to společně s viditelným snížením latence grafického rozhraní.

Zatím není jasné, zda Google tuto funkci zapne všem již s Androidem 13, nebo si ji teprve chystá pro budoucí revize Androidu. Zatím to vypadá na to, že se funkce do systému dostane, ale bude ji třeba aktivovat ve Vývojářském menu nebo přes přes ADB a kabelové spojení s počítačem. Detaily k této funkci by měl Google oznámit na blížící se konferenci Google I/O.

Zdroj XDA