Androidy v Česku dostaly ochranu proti krádeži. Poradíme, jak funkci zapnout

Do Androidů v Česku se v těchto dnech dostává funkce, která má po letech konečně znesnadnit zlodějům krádeže telefonů s Androidem. Google nabízí celkem tři nástroje, které najdete v nastavení pod názvem Ochrana proti krádeži. Google se však nepoučil a bohužel i tentokrát jsou nové funkce v základu vypnuté. Nejen, že o nich ani nevíte (Google na Androidy tentokrát nerozeslal ani notifikaci), ale místo toho, aby vám sloužily automaticky, tak je Google ani nezapne.



Ochrana proti krádeži Androidů zahrnuje ochranu proti zlodějům a offline zámek zařízení

Sami jsme museli funkci hledat, protože se opět změnila podoba uživatelského rozhraní položky Google v hlavním menu Androidů. Pokračujte přes Všechny služby – Ochrana proti krádeži. První funkcí je Zámek proti zlodějům. Jakmile telefon zjistil, že vám jej někdo mohl odcizit a utíká s ním, telefon se uzamkne. Podmínkou je však to, abyste předtím telefon aktivně používali.

Offline a dálkový zámek

Pokud vám jej někdo sebere zamknutý ze stolu v kavárně, je zde další zábrana, a to v podobě Offline zámku zařízení. Protože jsou zařízení připojená k internetu, aby se dala snadno vysledovat, jedná se o funkci, která při přechodu do offline režimu telefon uzamkne. A to proto, aby chránila vaše uživatelská data.

Telefon můžete na dálku uzamknout zadáním svého telefonního čísla, ale ještě předtím musíte své číslo nechat ověřit

A pokud i tento offline zámek selže, je zde třetí funkce – Dálkové zamykání. Pokud máte funkci aktivní, stačí při odcizení telefonu zadat na adrese android.com/lock (z jiného zařízení) vaše telefonní číslo, a odcizený smartphone se následně uzamkne. Pokud je zařízení offline, uzamkne se okamžitě, jakmile se připojí k internetu. Své číslo však nejprve musíte ověřit, jinak dálkové zamykání nebude fungovat.



Takto vypadá obrazovka pro rychlé zamknutí ztraceného nebo odcizeného Androidu pomocí telefonního čísla. Od odeslání se telefon uzamkne za dvě sekundy

Je tedy velká škoda, že si všechny nové bezpečnostní funkce Androidu musíte zapnout ručně. Google si nevzal příklad z Applu, který u iPhonů zapíná např. offline vyhledávání automaticky a bez ptaní. Na podobné bezpečnostní funkce totiž často narazíme až tehdy, když je na jejich aktivaci pozdě...