Androidy zpřesní navigaci uvnitř budov pomocí Wi-Fi. Potřebují však specifický modem a aktualizované routery

Jednou z dobře schovaných novinek Androidu 15 je funkce Wi-Fi Ranging. Jedná se o technologii, která telefonům umožní navigaci, tedy resp. prostorovou orientaci, uvnitř budov. Může se jednat o velké bytové komplexy, hotely, nákupní centra nebo výstavní haly. Aktuální podoba řešení určí polohu telefonu uvnitř s přesností do jednoho metru, za rok má být přesnost zhruba čtyřnásobně lepší.



Technologie Wi-Fi RTT byla k dispozici už v Androidu 9, Wi-Fi Ranging je jejejím podstatným vylepšením, které zvyšuje přesnost odhadované polohy telefonu v prostoru, v němž se nachází několik Wi-Fi routerů (výstaviště, hotely, obchodní centra, hotely, apod.)

Android 15 přidal do své komunikační výbavy protokol IEEE 802.11az, který je známý jako „Wi-Fi Ranging“. Jedná se o technologii, která nahrazuje nespolehlivou GPS navigaci uvnitř budov, která, buď nefunguje vůbec, nebo není přesná, takže se vaše odhadovaná pozice neustále mění. Nová funkce k přesnější navigaci uvnitř využívá Wi-Fi routery, které jsou instalovány na velkých akcích, např. na veletrzích, a také třeba v hotelech. A zatímco využitím triangulace jste mohli podle síly signálu odhadnout svou pozici uvnitř už dříve (s nejvyšší přesností na 10 až 15 metrů), nově to bude s přesností na jeden metr.

Předchozí verze se vůbec nevyužívala

Google už v roce 2018 dostal do Androidu podporu Wi-Fi RTT (Round Trip Time), což byla funkce, která umožnila zjistit pozici uvnitř budov s přesností na dva metry. Fungovala u 2,4 i 5GHz pásma, ale nikdy se nedočkala žádného výraznějšího nasazení. Existuje snad pouze jedno demo, které nám ukazuje, jak celek fungoval. Wi-Fi Ranging je jeho nadstavbou, která je lépe zabezpečená, podporuje dynamická měření a poradí si i s 6GHz pásmem. Android 15 však tuto funkci nedostane plošně na všechny Androidy, je potřeba i kompatibilní Wi-Fi modem...

...a tím je FastConnect 7900 od Qualcommu, který je součástí procesoru Snapdragon 8 Elite. Každý telefon, který jej dostane, bude moci využít „Wi-Fi navigaci“ uvnitř budov. Přístupové body však ještě budou potřebovat firmwarovou aktualizaci, která u nich zpřístupní standard 802.11az. Ale zde se dá očekávat, že si to pořadatelé velkých vnitřních akcí „pohlídají“. Dá se také čekat, že novější routery už tento standard budou podporovat přímo od výroby.

Demo dřívější technologie Wi-Fi RTT:

Aby tedy vše naplno fungovalo, musí se v současné době sejít hodě proměnných. Do budoucna by však měla být lokalizace telefonů uvnitř budov daleko přesnější. Podle Googlu by mohla funkce Wi-Fi Ranging pomoci třeba s navigací k regálu, kde se v obchodě nachází dané zboží, nebo k pochopení kontextu. Pokud v chytré domácnosti budete chtít třeba hlasovým příkazem rozsvítit, stane se tak jen v té místnosti, kde se s telefonem právě nacházíte.

Zdroj: Androidauthority, Roy Want (Google), Google Play