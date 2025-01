Ani firemní data už nejsou v bezpečí. V mobilu otevíráme podezřelé odkazy a ukládáme hesla do poznámek

Že u chytrých telefonů hazardujeme se soukromím, to je obecně známá věc. Ještě větší rizika existují při používání firemních telefonů. Zveřejněná statistika poukázala na skutečnost, že jen zlomek uživatelů služebních telefonů zná rizika plynoucí ze ztráty přístroje nebo z kliknutí na podvržený odkaz.



Takto může vypadat typická phishingová podvodná SMS

Z nedávného výzkumu vyplynulo, že 35 % zaměstnanců firem v nedávné době v telefonu otevřelo phishingový odkaz. Téměř třetina dotázaných se přiznala k tomu, že jim byl ukraden firemní telefon s citlivými daty, nebo jej ztratili. A to je alarmující zejména kvůli tomu, že 11 % dotázaných se nebálo přiznat, že si hesla přímo píší do telefonů v nezašifrované podobě. Třeba rovnou do běžně přístupných poznámek. Devět procent dotazovaných pak připustilo, že odeslalo firemní data na osobní e-mailový účet.

V mobilních phishingu už převažují textovky

"Phishingové útoky se již v roce 2023 zaměřovaly převážně na mobilní platformy. V letošním roce dokonce SMS zprávy předstihly e-maily jako primární zdroj phishingových útoků na chytrých telefonech, a to především kvůli častému nedostatku potřebných filtrů. Na mobilních platformách je velkým problémem i přehnaná důvěra v reklamy. Google v loňském roce na svých platformách zablokoval více než 206,5 milionu reklam kvůli phishingu a uvádění nepravdivých informací. Navíc přestal zobrazovat celou miliardu reklam (!), protože přímo šířily malware. Podvodné reklamy se navíc objevovaly i na sociálních sítích."



Řada mobilních reklam je určena k instalaci malwaru. Jako uživatelé však podobným reklamám stále hodně důvěřujeme, extrémně nebezpečné je to zejména u uživatelů firemních telefonů

Nejen firemní uživatelé by měli brát v potaz základní poučky, jak v telefonech odhalit podezřelé prvky. V e-mailech je základním kamenem úrazu e-mailová adresa. Nedejte na jméno a příjmení uvedené před adresou, ale na uvedený e-mail, který může být jen snůškou náhodných znaků nebo může připomínat originál s málo viditelným překlepem.

Phishingové SMS zprávy se tváří tak, že pochází z oficiálního zdroje. Současně po vás často požadují rychlou reakci na problém, který vyřešíte otevřením odkazu se zkrácenou URL. Na první pohled tak nevidíte, kam odkaz vlastně vede. Pokud odkaz zmiňuje známou stránku nebo firmu, uděláte nejlépe, když adresu do webového prohlížeče zadáte ručně. Pokud už web musíte otevřít, důkladně překontrolujte URL adresu od začátku až do konce. Jakékoli nesrovnalosti jsou jasným důkazem phishingu

Zdroj: Forbes, Google Blog