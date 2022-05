Ani Hasselblad mu nepomohl. OnePlus 10 Pro propadl v testu fotoaparátu

OnePlus na konci března představil svůj vlajkový model OnePlus 10 Pro, který láká primárně na svůj trojnásobný fotoaparát, pod který se podepsal známý výrobce fotoaparátů Hasselblad. Fotoaparát má 48Mpx hlavní a 50Mpx ultraširokáč, oba navíc se slušnými parametry. V minulosti se už výrobce často hodně zaměřoval na kvalitní fotografie, proto se očekávalo jak si novinka povede.



Výsledné skóre 127 bodů si OnePlus 10 Pro za rámeček rozhodně nedá. Celkově to stačilo až na 27. místo.

Jak ale ukázal podrobný test serveru DxOMark, telefon po stránce fotoaparátu proti jiné konkurenci naprosto propadl a skončil až daleko na 27. místě. Telefon dokonce s celkovým hodnocením 127 bodů skonči i za loňskými nebo dokonce předloňskými vlajkovými smartphony jako jsou Apple iPhone 12 Pro. Xiaomi Mi 10 Pro či Vivo X50 Pro+. Za aktuálně nejlépe fotícím smartphonem Honor Magic4 Ultimate ztrácí ohromných 19 bodů. Výjimkou je jen Samsung Galaxy S22 a S22+, který překvapivě skončily ještě jedno místo za OnePlus.

Značka není všechno

Testeři u fotek nejvíce kritizovali výrazné barevné artefakty, nedostatek detailů za tmy nebo naopak příliš velkého světla. Slabší je také dynamický rozsah a dokonce se nelíbil také umělý rendering obrazu u snímků obličeje. Proti těm nejlepším také hodně ztratil na kvalitě teleobjektivu, který zde má rozlišení jen 8Mpx.

Co se naopak na telefonu líbilo byla efektní stabilizace u videa, ale i celková kvalita videa, a to i za horšího světla. Pochvalu telefon získal také za minimum šumu. Překvapivě testeři nijak nechválili barvy fotek, kde získal jen lehce nadprůměrné hodnocení, a to i přesto, že se na něm podílel s firmou Hasselblad.

Celkově si výsledek testu OnePlus za rámeček určitě nedá a je to spíše ukázkou toho, že ne vždy kvalitu určuje zvučné jméno a marketing. Samozřejmě to neznamená, že by telefon fotil špatně, nicméně se ukazuje, že za současnou špičkou mezi fotomobily zkrátka ztrácí.

