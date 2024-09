Ani lyžařské brýle, ani maska ufona. Meta Orion AR jsou nejpokročilejší holografické brýle na světě

Mark Zuckerberg světu ukázal brýle rozšířené reality Meta Orion AR. Jedná se sice zatím jen o prototyp, který je však plně funkční, a počítá se u něj s ovládáním hlasem, prostřednictvím detekce očí a rukou, či využitím neurálního rozhraní. A protože to Metě už dříve nevyšlo s „Facebook telefonem“, vše upírá na nové brýle. Mezi řádky na ně můžeme dívat i tak, že ukazují vzdálenou budoucnost, kdy by se telefony mohly přesunout do podoby brýlí.



Zatímco hardware brýlí Meta Orion AR už je finalizovaný, vzhled brýlí, které mají od dokonalosti daleko, se prý ještě bude ladit

Brýle jsou podle Zuckerberga zatím nejpokročilejšími AR brýlemi na trhu. Do výbavy dostaly holografické displeje s širokým zorným polem. Při reálném pohledu zobrazují „hologramy“ na reálných objektech okolo vás. Nejedná se přitom o headset, lyžařské brýle nebo o masku mimozemšťana, ale o klasické brýle. Nemají žádné kabely, žádnou externí baterii, a Meta se snažila, aby doplněk co nejvíce připomínal běžné brýle (s viditelně tlustými obroučkami), které mají hmotnost pod 100 gramů.

Zcela jiný typ zobrazovací technologie

Samotné displeje přitom podle Zuckerberga nejsou displeje. Jedná se o zcela novou zobrazovací architekturu, která využívá nanoprojektory směřující na okrajové části sklíček brýlí, které se starají o tvorbu hologramů. Pod nimi se můžete představit virtuální objekty propojené s reálným světem nebo třeba hologram osoby se kterou na dálku komunikujete. A ten se vám zobrazí třeba doma v obýváku.

Meta se chlubí i neurálním rozhraním pro ovládání hodinek, k němuž se využívá náramek na zápěstí. Má být určeno např. pro ovládání brýlí na veřejnosti, kde natažení rukou nebo ovládání hlasem nemusí vypadat přirozeně.

Představení prototypu brýlí Meta Orion AR:

Zuckerberg uvedl, že se stále jedná jen o funkční prototyp brýlí, z něhož se v dohledné době stane tzv. „Dev kit“ pro vývojáře obsahu. Už teď se pracuje na dalších vylepšení, které dorazí do budoucí komerčně dostupné varianty brýlí. Displeje budou mít vyšší ostrost, brýle by měly být trochu menší a mít „módnější“ design. Svou roli však bude hrát i koncová cena, kterou chce Meta ještě výrazně snížit.

Zdroj: Fb