Ani Microsoft v zádech automaticky neznamená úspěch. Amazon Appstore na Androidu po 14 letech končí

Vypadá to, jako by si Amazon najednou vzpomněl, že má aplikační obchod pro Android, který musí hned zavřít. Ve skutečnosti jej měl celosvětový prodejní gigant v provozu předlouhých 14 let. Bylo to však období neustálého snažení, které zas a znovu přinášelo zklamání. Ani za 14 let se totiž z Amazon Appstoru nestal konkurenční obchod pro dominantní Google Play. Amazonu nepomohla ani spolupráce s Microsoftem, který si právě tento obchod zvolil jako hlavní při zprovoznění vrstvy WSA (Windows Subsystem for Android) ve Windows 11. Tu však Microsoft vloni nečekaně ukončil a začátkem března se stane zastaralou funkcí.



Amazon Appstore se zastavil v čase, nějak takto vypadal před třinácti lety Android Market, který se až o rok později proměnil na Google Play

To, že obchod končí, vlastně jen dokládá, že posledních 14 let do něj Amazon ani nijak výrazně neinvestoval. Vzhledově a funkcemi se prakticky zastavil v čase a v obchodu chybí i další funkce, na které jsme od moderních aplikačních obchodů zvyklí. Čistě z nostalgie si jej můžete stále nainstalovat. Tlačítko z webu sice už zmizelo, zde však máte přímý odkaz na instalační soubor, který je stále na serverech Amazonu.

Amazon uvádí, že obchod přestane fungovat 20. srpna, ovšem už od teď na něm není možné nakoupit mince Amazon Coins. Ty byly virtuálním platidlem pro nákup aplikací a in-app obsahu. Přebytečná hodnota mincí bude uživatelům vrácena, Amazon se ke konkrétnímu způsobu vyjádří později. Stažený obsah z Amazon Appstoru z telefonů 20. srpna nezmizí jako mávnutím kouzelného proutku, aplikace a hry však mohou ze dne na den přestat fungovat.

Zajímavá historie, poslední ať zhasne

Hlavním důvodem existence obchodu od Amazonu byla jeho vlastní zařízení řady Fire, která běžela na Androidu. A právě u zařízení Fire Tablet a Fire TV zůstane podpora obchodu zachována, ostatní zařízení budou mít smůlu. V historii Amazon se svým obchodem dosáhl zajímavých věcí, např. přes webový prohlížeč bylo možné aplikace z jeho obchodu nezávazně otestovat nebo se na něm daly stáhnout placené hry a aplikace, které byly na Google Play často zpoplatněné.



Ani tato prominentní pozice Amazon Appstoru v obchodu od Microsoftu nikam nevedla. Projekt spouštění Android aplikací ve Windows se v minulém roce ukončil, a za pár týdnů se stane zastaralým (tj. dále nijak nepodporovaným) projektem

Amazon Appstore však doplatil na to, že nedokázal být alespoň důstojnou konkurencí ke Google Play, což v plné nahotě ukázal soudní spor Epic vs. Google. Amazon dokonce před lety zkoušel svůj aplikační obchod „schovat" do své hlavní nákupní aplikace, Google jej však odhalil a postup, kterým se dalo z obchodu Google Play stáhnout další aplikační obchod, zablokoval. Nyní už obchodu zbývá jen pár měsíců, pak už jen poslední zhasne a zavře dveře.

Zdroj: Amazon