Ani Poda nebude čtvrtým mobilním operátorem. Vydražené frekvence pro 5G prodala Vodafonu

Poda hodila ručník do ringu a nestane se mobilním operátorem s vlastní sítí či alespoň její částí. To jí přitom umožňovaly frekvence v pásmu 3,7 GHz, které ostravská společnost vydražila v roce 2017 za 203 milionů korun. ČTÚ minulý týden informoval o převodu těchto frekvencí směrem k Vodafonu.

Firma před pěti lety avizovala, že s nabytými kmitočty bude chtít poskytovat pevný internet v regionech, který by měl konkurovat nabídkám Wi-Fi využívající volná (a silně zarušená) pásma. Nástup 5G a další aukce z roku 2020 navíc její šance a potenciál zvýšily.

Sítě páté generace totiž počítají s tímto pásmem i na mobilech a O2 se v aukci v roce 2020 zavázalo, že malým operátorům fungujícím v pásmech 3,5 a 3,7 GHz nabídne národní roaming. Malí operátoři (Poda, Nordic Telecom a CentroNet) by proto mohli poskytovat mobilní služby tak, že si postaví část vlastních vysílačů a část si vypůjčí.

Jenže už loni Poda vysílala signály, že velkoobchodní podmínky nejsou moc dobré a nemůže sestavit konkurenceschopnou nabídku. Proto se také začalo mluvit o prodeji frekvencí. K tomu byla příležitost až po 24. listopadu 2022, kdy vypršel tzv. spektrální limit. Ten nedovoloval, aby společnosti O2, T-Mobile a Vodafone mohly v oněch dvou pásmech držet více než 60 MHz. Všechny tři přitom měly právě tolik a všechny bažily po dalších kmitočtech.

Držitelé frekvencí v pásmech 3,5 až 3,7 GHz:

Operátor Frekvence Celková šířka CentroNet (Nej.cz) 3400–3480 MHz 80 MHz T-Mobile 3480–3540 MHz 60 MHz Vodafone 3540–3640 MHz 100 MHz O2 3640–3700 MHz 60 MHz Nordic Telecom 3700–3800 MHz 100 MHz

O frekvence by ale Poda nejspíš nakonec přišla i kvůli tomu, že neplnila rozvojová kritéria. V aukci v roce 2017 se totiž zavázala, že do tří let musí pokrýt 10 % obcí s 5001 až 10 000 obyvateli a po pěti letech musela pokrývat 45 % obcí od 2000 do 10 000 obyvatel v minimálně 30 okresech. Za pokrytou obec se považovala taková, kde vyrostl alespoň jeden samostatný vysílač.

Druhá „deadline“ končila loni na podzim. Poda má podle GSMWebu jen zhruba 100 vysílačů, takže není šance s nimi pokrýt 45 % z přibližně 400 obcí se dvěma až deseti tisíci obyvateli.

Tak či onak, frekvence teď patří Vodafonu, který má rázem největší příděl v těchto vysokokapacitních pásmech (které však díky vysoké frekvenci mají omezený dosah). Příliš malý spektrální limit byl také jednou z výhrad stávajících operátorů k parametrům aukce. Poda zároveň nepřestane nabízet mobilní služby. Funguje totiž jako virtuální operátor v síti T-Mobilu.