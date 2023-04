Ani Rusové ho nechtějí. Náhradní iPhone s Androidem je propadák a my se vůbec nedivíme

Z Ruska s kvůli válce s Ukrajinou v uplynulém roce stáhla spousta firem, loni v březnu z tohoto trhu zmizel i Apple. Do země se sice v menší míře dovážejí iPhony v rámci šedého dovozu a za přemrštěné částky, jenže poptávku tímto rozhodně nelze pokrýt. Konglomerát Rostec navázaný na ruské Ministerstvo obrany tak dostal za úkol vyvinout alternativu pro iPhone, jehož se zhostila dceřiná firma Smartecosystem. Telefon AYYA T1 je ale po roce na trhu absolutní propadák a iPhonu se nemá čím rovnat.

Opravdu se má jednat o náhradu iPhonu? Ano, přesně tato slova použila ruská politická aktivistka Maria Butinová, když na video prezentovala telefon. Vyzdvihovala u něj zejména to, že se z něj dá skutečně zavolat, a že v něm „není Google ani Apple“.

Výbavový podprůměr

„Náhrada iPhonu“ dostala do výbavy 6,5" LCD displej s 60Hz obnovovací technologií a rozlišením 1 600 × 720 pix. V průstřelu displeje čeká 13Mpx selfie, na zádech je k dispozici duální fotoaparát (12 + 5 Mpx). Výkon smartphonu zajišťuje 12nm Mediatek Helio P70 se 4GB RAM, interní paměť sice neznáme, ale díky podpoře až 128GB microSD karet by dostatek úložného prostoru neměl být problém. A nejlepší funkce? Okamžitá blokace fotoaparátu a mikrofonu kdykoliv to uživatel potřebuje.



Uvnitř veřejné verze telefonu běží Android 11, dva tisíce telefonů určených pro vládní činitele, zaměstnance samospráv a národní jaderné agentury běží na ruském systému Aurora. Úvodní cena telefonu byla 11 tisíc rublů, tedy zhruba 3 100 korun. Za jeden rok se v Rusku prodalo 905 kusů tohoto smartphonu, přičemž celý ruský trh hlásil prodeje 24,5 milionů telefonů! Necelá tisícovka kusů se tak pohodlně vejde do statistické chyby. Prodalo se tak jen 18 procent z pěti tisíc vyrobených kusů, které měly z pultů obchodů zmizet v rámci několika dní.

Telefon se dočasně prodává „v akci“ za 2 tisíce, a to proto, aby se alespoň vyprodala úvodní várka. Jenže, nízkému zájmu o telefon se nelze divit. AYYA T1 rozhodně není konkurencí pro iPhone. Výbavou je od něj na míle daleko.

Zdroj: Vedomosti, Gadgetsnow