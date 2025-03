Ani v Pixelech od Googlu už není čistý Android. Představa základního Androidu se za poslední roky hodně změnila

Když se řekne čistý Android, většina z vás si pravděpodobně vybaví telefony Pixel od Googlu, Motoroly nebo Nokie. U Googlu se to přímo nabízí – americký gigant vyvíjí jak operační systém Android, tak vlastní smartphony. Pravdou však je, že Pixely mají oproti „sterilnímu" Androidu řadu dalších funkcí. Již z výroby disponují specifickými funkcemi, které postupem času přibývají díky takzvaným Feature Dropům. Pokud hledáte telefon s čistým Androidem, Pixely to rozhodně nebudou. Totéž platí i o telefonech značek Motorola a Nokia (HMD), které sice mají odlehčený Android, jenž se může tvářit jako „čistý“, ale i těmto telefonům nechybí vlastní přidané funkce.



Android 15 u Pixelu 9 má hodně blízko čistému Androidu, ovšem díky specifickým přídavkům Pixelů se už dávno nejedná o stoprocentně „čistý“ Android

Rozhraní Pixel UI u Pixelů má sice velmi blízko k čistému Androidu, ale budeme-li se držet přesné definice, zcela čistý Android najdete jen u značek třetích stran, které nemají žádnou ambici vyvíjet vlastní software, natož pak grafickou nadstavbu. Čistý Android využívají především low-cost čínští výrobci, kteří optimalizují náklady tím, že pro telefon nevyvíjejí nic vlastního. U Pixelů byste čistý Android dostali pouze tehdy, pokud byste ze systému odebrali všechny exkluzivní funkce. A těch je opravdu celá řada – například Top Shot, Add Me, Call Screen, Hold For Me a další.

Čistý Android v surové podobě téměř neexistuje

Jako skutečně čistou verzi Androidu můžeme označit AOSP verzi systému, kterou dnes v surové podobě vlastně nikdo nepoužívá. Dokonce i Huawei má na ní ještě postavenou vlastní grafickou nadstavbu EMUI. AOSP verze Androidu je navíc kompletně „vybydlená“ – postrádá jakékoli aplikace, služby od Googlu a důležitá API, která by umožňovala propojení s cloudem nebo bezkontaktní platby.

Dokonce i telefony zaměřené na soukromí, které se tváří, že nemají s Googlem nic společného, jsou pouze odlehčenými a zjednodušenými vzhledy Androidu. Každý certifikovaný Android přitom musí být vybaven aplikacemi a službami od Googlu. Telefony, které se staví proti Googlu, musí pro všechny jeho služby vyvinout vlastní řešení, respektive nainstalovat do telefonů vlastní aplikace, protože tam, kde není Google, není často ani obchod Google Play.

Někteří výrobci (OEM) vycházejí z čistého Androidu, ale ve finále nabízejí spíše odlehčenější podobu systému. A právě to je kouzlo open-source, Android může pokaždé vypadat úplně jinak. Za poslední roky se však vnímání čistého Androidu posunulo zcela do jiné roviny, než tomu bylo dříve. Dnes jej na trhu najdete jen u minimálního počtu telefonů. Dominují smartphony s vlastní nadstavbou nebo alespoň s vlastními aplikacemi, které rozšiřují možnosti základního Androidu.

Každá značka nabízí určité bonusy navíc, a je to jen dobře. Každý si tak může najít prostředí, které mu maximálně vyhovuje.