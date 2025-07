Ani v zemích EU nemusíte být chráněni před roamingovými poplatky. Pozor dejte hlavně v blízkosti hranic

Při cestování po zemích EU nemusíme řešit, kam se s mobilem připojíme a jaké služby tam využíváme – naprostá většina služeb včetně mobilních dat je totiž bez příplatku (podle evropské regulace „Roam Like at Home“). Určitá úskalí ale přece jen existují a běžný uživatel si je vůbec nemusí uvědomit.

Rizikové jsou příhraniční oblasti sousedící se zeměmi, které do evropské regulace už nespadají. Na tuto skutečnost upozornil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Teoreticky můžete celou dovolenou strávit v zemi EU, ale na konci zúčtovacího období vám přijde faktura s obrovskou částkou za roaming k doplacení. Je to chyba operátora, nebo nepozornost samotného zákazníka?

Často to druhé. Pokud se nacházíte v příhraniční oblasti, může se stát, že se váš mobilní telefon připojí k vysílači ze sousední země. Je to proto, že telefon v roamingu není pevně fixován na jedinou operátorskou síť, ale průběžně se připojuje k základnovým stanicím, které v danou chvíli nabízí nejlepší konektivitu a kapacitu. V pohraničí to tak klidně v nějaké chvíli může být vysílač ze sousedního státu.

Zafixujte si roamingového operátora

Zatímco v českém příhraničí můžete připojování k zahraničním operátorům zamezit zákazem roamingu přímo v menu telefonu, na dovolené v zahraničí je tuto položku nutné nechat zapnutou, jinak byste byli offline. Na hranicích EU je přesto vhodné si ohlídat, aby se mobil nepřipojil do sousedního státu, na který už se roamingová regulace nevztahuje. Po připojení do sítě přeshraničního operátora mimo EU platíte svému českému operátorovi podle běžného roamingového ceníku a tyto poplatky nejsou úplně zanedbatelné.

ČTÚ specifikoval rizikové lokality v rámci EU, v nichž k podobným jevům dochází. Jedná se zejména o jih Španělska v oblasti, kde je na dohled Maroko, oblast Rumunska u hranic se Srbskem, lokality Řecka, které sousedí s Tureckem, vnitrozemská hranice Kypru, která odděluje evropskou a tureckou část ostrova, nebo některé oblasti v Rakousku poblíž hranice se Švýcarskem.



V telefonu si můžete zafixovat připojení ke konkrétnímu mobilnímu operátorovi. V roamingu si totiž jinak telefon přepíná operátory podle toho, který má zrovna nejdostupnější vysílač. U telefonů Samsung najdete tuto položku v nastavení, pod záložkou připojení, mobilní sítě, síťoví operátoři

V těchto lokalitách je vhodné v telefonu napevno nastavit síť konkrétního místního operátora dané země, na kterou se EU roaming vztahuje. Tím se zamezí automatickému přepínání telefonu k silnějšímu nebo lépe dostupnému vysílači, který by ale mohl ležet za hranicemi. Nevýhodou může být skutečnost, že pokud bude mít zvolený zafixovaný operátor v daném místě špatné pokrytí, můžete zaznamenat problémy se signálem.

