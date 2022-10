Antutu vyhlíží nového krále. Dimensity 9200 hlásí o čtvrtinu vyšší výkon, než předchozí generace

Mediatek byl vloni prvním výrobcem, jehož mobilní čipset Dimensity 9000 v benchmarku Antutu přesáhl hranici jednoho milionu bodů. Ještě do konce letošního roku dojde k představení nástupce, čipsetu Dimensity 9200, který bude mít mezigeneračně o dost vyšší výkon. Rozhodně nebývá pravidlem, aby se meziročně zvýšil surový výkon o čtvrtinu!

Zatím nepředstavený čipset získal v Antutu skóre 1 266 102 bodů, což s předstihem ukazuje na budoucí rekord. Skóre je navíc o 130 tisíc bodů lepší, než čipset Mediatek Dimensity 9000+, který byl představen letos v červnu, a který se oproti původnímu čipsetu pyšnil o pět procent vyšším výkonem. Nevíme však, u jakého zařízení došlo k testování zatím nevydaného čipsetu. Teploty v průběhu testu naznačují, že byl čipset zřejmě dost výrazně chlazen, nebo se naopak při testování ani nezapotil. A to by byla rozhodně skvělá zpráva...



Toto je výsledek chystaného čipsetu Dimensity 9200 v benchmarku Antutu

Nový čipset dostane do výbavy nové superjádro Cortex-X3, které se podepsalo pod vyšší dílčí výsledek v testu procesoru. 550 tisíc za grafiku je však velký nadstandard, zatím nejvíce v oblasti GPU získal Asus Rog Phone 6D, a to cca 430 tisíc bodů. Nový čipset si k tomu má pomoci grafickým adaptérem Immortalis-G715, který má mít i hardwarovou podporu ray tracingu. Oproti G710, která byla použita u předchůdce, tak čekejte až 15% nárust výkonu, resp. trojnásobný, pokud do srovnání zahrnete i ray tracing.

Nový král benchmarku Antutu by měl být představen ještě v průběhu podzimu, očekáváme, že premiéra proběhne ještě před debutem Snapdragonu 8 Gen 2, který je v plánu na 14. listopadu. Právě top čipset od Qualcommu má být největším konkurentem nového Mediateku, jenže skóre 1 195 633 bodů naznačuje, že Qualcomm bude letos tahat za trochu kratší konec.

Představení čipsetu Dimensity 9000+ od Mediateku:

Via Droidholic, Weibo