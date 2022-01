Aplikace a hry, to není jen Google Play. Na Androidu můžete využít i tyto alternativní markety

V každém telefonu s operačním systémem Android a balíčkem Google služeb (GMS) je předinstalován aplikační obchod Google Play. U Androidů však Google Play nemusí být jediným zdrojem aplikací. S ohledem na otevřenost systému a na možnost instalace balíčků z prakticky jakéhokoliv zdroje, se na této platformě otevírají možnosti alternativních aplikačních obchodů. Které z nich patří mezi nejznámější, a má smysl riskovat stahování aplikací z „pololegálních“ marketů?

Možná se ptáte, co můžete alternativními obchody ve svém telefonu získat, a co ztratit. V prvním případě se alternativní obchody využívají zejména pro stahování aplikačního obsahu, který je na Google Play regionálně omezen. Stáhnete si tak např. hry, které vývojář nenabízí mimo Asii nebo Austrálii. Na druhou stranu však musíte počítat s tím, že v alternativních obchodech doslova často bují malware. Při stahování aplikací a her tak musíte být opatrní, zejména si musíte ověřit zda se stahovaná aplikace jen nevydává za známější titul. A to může být často problém rozlišit.

Jaké jsou tedy na Androidu nejznámější alternativní obchody?

Amazon Appstore

Pokud pomineme aplikační obchod Galaxy Store, který je předinstalován jen u Samsungů, či AppGallery u Huawei, je zřejmě neznámějším alternativním obchoděm Amazon Appstore. O tom, že je obchod důvěryhodný, svědčí i to, že se Microsoft již dříve spojil Amazonem s cílem spouštět Android hry aplikace ve Windows 11.



Amazon Appstore je v angličtině, před stahováním se musíte přihlásit Amazon účtem nebo zaregistrovat

Amazon Appstore má slušný záběr aplikací a her, v jejich počtu se Google Play samozřejmě nevyrovná. V obchodě najdete i velkou porci aplikací od Amazonu. Instalátor obchodu si stáhnete zde, běží na telefonu bez větších problémů a nevadí mu ani další aplikační obchody třetích stran.

Abyste mohli z Amazon Appstoru stahovat, budete potřebovat Amazon účet. Aplikace a hry jsou řazeny do přehledných kategorií. Aplikace je sice v angličtině, ale rychle se v ní zorientujete. Líbí se nám, že si můžete v nastavení vypnout in-app nákupy. V rámci účtu však doporučujeme deaktivovat sběr uživatelských dat, který se po prvním přihlášení automaticky zapne.

APKPure

U APKPure (instalátor zde) už vstupujeme do šedé zóny. Některé aplikace jsou legitimní, jiné mohou vypadat podezřele, některé jsou vyložené podstrčené, a v případě některých se jedná o nelegální warez plný malwaru. Při stahování aplikací tedy platí staré známé heslo „důvěřuj, ale prověřuj“.



APKPure je v jakési „šedé“ zóně, potřebuje podezřelá oprávnění a nabízí aplikace, které nejsou často úplně legální či jsou dokonce infikovány malwarem

A „šedá zóna“ je vidět už při prvním spuštění obchodu, který potřebuje oprávnění pro „uskutečňování hovorů“. Proč toto potřebuje zrovna aplikační obchod, je nám záhadou. V APKpure máte k dispozici katalog aplikací a her, mimo to však i komunitní diskuse, zprávy ze světa a zajímavá videa. A pokud narazíte na nějakou podvrženou aplikaci, můžete ji označit jako nevhodnou. Pro stahování žádný speciální účet nepotřebujete.

Samozřejmě i zde se objevují komentáře uživatelů, kteří si aplikaci stáhli před vámi. Nejsou však filtrovány podle regionu, ale pochází z celého světa. Recenze v arabštině si tedy až tak jednoduše nepřečtete ani nepřeložíte.

Aptoide

Jeden z nejstarších alternativních aplikačních obchodů je (ne)vyhledáván z důvodů malé cenzury a regulace obsahu. Na Aptoide, jehož instalátor si stáhnete zde, najdete dost aplikací a her pro dospělé stejně jako diskutabilní aplikace s odkazem na nelegální Showbox.



Apotide aplikace příliš necenzuruje. V obchodě tak naleznete poměrně dost obsahu pro dospělé

V rámci editoriálu najdete doporučení na hry a aplikace, při jejichž stahování nepotřebujete žádný speciální účet. V aplikaci jsou k dispozici i jakési samostatné „obchody“, což není nic jiného, než soupis aplikací, které používají jiní uživatelé na Aptoide.

F-Droid

F-Droid je jednou z nejbezpečnějších variant alternativních obchodů (s důrazem na svobodu a soukromí) na Androidu, navíc v češtině. Naleznete na něm zejména aplikace pro produktivitu, které mají oproti aplikacím z Google Play „něco“ navíc. Nechybí zde jednoduché jednorázové aplikace ani základní výběr her, obchod však není nijak velký. Instalátor si stáhnete zde.



F-Droid jako jeden z mála alternativních obchodů k dispozici i v češtině

Obchod F-Droid je veden jako open source, což platí i pro všechny aplikace, které se na něm nabízejí. Dokonce si v F-Droidu můžete stáhnout open source alternativy F-Droidu, což je u jiných aplikačních obchodů tabu. Při stahování aplikací se často objevuje informace o tom, že apka „obsahuje funkce, která se vám nemusí líbit“. A to může být záznam vašich aktivit, propagace nesvobodných síťových služeb, a další záležitosti běžně známé z aplikací stažených z Google Play.

APKMirror

Jako poslední se nám do výběru dostal APKMirror, což není obchod jako takový, ale spíše jen alternativní úložiště oficiálních instalačních balíčků z Google Play. Proč stahovat z APKMirroru? Třeba proto, že potřebujete aktualizaci hry či aplikace, která na Google Play pro vás ještě není dostupná. A nebo si z něj naopak stáhnete starší verzi aplikace, pokud má nová verze chyby nebo nefunguje tak, jako dříve.



Aplikace od APKMirroru slouží jen jako instalátor balíčků. APKčka si umíte nainstalovat sami, aplikace si však poradí i s balíky *.apkm, *.xapk a *.apks

APKMirror je také skvělý nástroj pro hledání instalátorů starších her, které už z Google Play zmizely. Ve službě můžete najít instalační balíčky, jejichž integrita je ověřena již při uploadu. Pokud tedy chcete na Androidu instalovat stažené balíčky z internetu, APKMirror, jako jejich zdroj, je tou nejbezpečnější variantou. V případě některých her stáhnete z APKMirroru balíčky *.apkm, *.xapk či *.apks, pro jejichž instalaci potřebujete aplikaci APKMirror Installer. A tu si stáhnete v předběžném přístupu na Google Play.

Používáte na Androidu některý z alternativních aplikačních obchodů? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.