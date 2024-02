Aplikace Beeper Mini měla posílat zprávy z Androidu na iMessage. Narazila na uzavřenou zahradu

Co je „uzavřená zahrada?“

Obrat „walled garden“ v češtině znamená „uzavřená zahrada“ a používá se pro popis situace, kdy nějaká společnost ovládá přístup k technologiím, aplikacím a obsahu a omezuje možnosti, jak s těmito zdroji mohou uživatelé interagovat.

Tento výraz se často používá v kontextu digitálních služeb a internetového prostředí, kde například firmy jako Apple nebo Google vytvářejí ekosystémy, ve kterých musí být aplikace a služby schváleny předtím, než mohou být uživatelům nabídnuty.

To může pomáhat zajistit určitou úroveň kvality a bezpečnosti, ale zároveň to omezuje svobodu výběru a inovace od konkurence. Uzavřené zahrady bývají nejčastěji kritizovány za to, že posilují monopolní postavení a omezují otevřenost a interoperabilitu v digitálním světě.