Sociální síť BeReal jde proti proudu. Žádné filtry a přetvařování, tohle má být čistá realita

Svět sociálních sítí je bublina, ve které se uživatelé přetvařují, vyzdvihují jen povedené záležitosti, vychvalují do nebes produkty, které by si jinak nekoupili, vše se všudypřítomnými filtry. Realita je od prezentovaných fotek a videí často vzdálená. Tyto zavedené standardy chce zbořit sociální síť BeReal.

BeReal se v appstorech objevila před dvěma lety, a koncem května se stala na platformě iOS čtvrtou nejstahovanější sociální aplikací. Hned za aplikacemi od Meta/Facebook. Hodnota firmy stojící za sítí BeReal se odhaduje na 600 milionů dolarů. V čem je její kouzlo?

BeReal. Takovouhle sociální síť jste ještě nikdy neviděli:

BeReal je francouzská sociální síť založená na fotografiích, ale přístup k nim je úplně odlišný. Aplikace v náhodných intervalech uživatele upozorní na pořízení a nahrání jedné neupravené fotografie. Filtry jsou tedy zakázány a cílem je ukázat realitu sebe sama v časovém intervalu, který uživatelé nemohou nijak odhadnout. Na pořízení fotky mají uživatelé dvě minuty od zobrazení notifikace, než se možnost odeslání aktuální fotografie deaktivuje. A za tu dobu skutečně nemáte čas nic extra vymýšlet, prostě jen rychle cvaknete fotografii.



Sociální síť BeReal po vás chce jen dvě minuty denně, kdy vám umožní poslat fotografie sebe sama a svého okolí. Musíte však trpělivě čekat na notifikaci

Focení se najednou účastní, jak selfie, tak zadní fotoaparát. A aby vás aplikace motivovala ke sdílení vlastních fotek, tak až po nasdílení těch svých vám ukáže aktuální foto obsah vašich přátel. Pokud nestihnete odeslat fotku ve dvouminutovém intervalu, který nám připadá skutečně dost krátký, jsou to právě vaši přátelé, kteří se to dozví mezi prvními. Žádnou „penalizaci“ však nečekejte.

Aplikace BeReal měla k začátku června 10,7 milionů instalací po celém světě, přičemž jen v dubnu si aplikaci stáhlo přes 3,6 milionů uživatelů. Aplikace je k dispozici zdarma na Google Play a App Storu, a zatím neobsahuje vůbec žádné reklamy. Její financování je tak zatím velkou neznámou. A jak vypadá samotná aplikace?

V jednoduchosti je krása

Po stažení stačí v aplikaci vyplnit jméno, vybrat si přezdívku a přidat telefonní číslo, podle jejichž databáze se vám nabídnou známí, kteří aplikaci již používají. Stačí však první fotka do globálního feedu, a za dvě minuty nám přistávají dvě žádosti o přátelství.

Ostatní uživatele si můžete jinak vyhledat z globálního feedu, který se hemží „nudnými“ posty cestujících osob v metru, vlaku či letadle, popř. turistů nebo lidí, kteří právě vstali z postele a na fotce mají neuklizený pokoj, či dokonce právě sedí u počítače nebo na WC (bez jakékoliv ukázky oblastí, které byste rozhodně nechtěli vidět). Inu, přesně to jsou zcela běžné situace, které vám na Instagramu nikdo neukáže, a právě v tom je krása sociální sítě BeReal. Nemusíte na ní „viset“ celý den, a když ji otevřete, neukazuje nic jiného, než nijak nepřikrášlenou realitu všedních dní. Dvakrát denně ji zřejmě neotevřete...



Jamile se v liště objeví notifikace, máte dvě minuty na to pořídit a odeslat fotografii. Odpočet vidíte v horní části, telefon každou vteřinu jemně zavibruje

Na fotky ostatních uživatelů můžete reagovat prostřednictvím RealMojis. Zapomeňte na generické ikonky palce, srdíčka nebo úsměvu. Tyto emoji sice využít můžete, ale až poté co si do aplikace nahrajete jejich personalizovanou podobu. Pokud chcete použít např. palec nahoru, nejprve musíte na selfie kamerku ukázat váš palec nahoru, stejně je to i s dalšími emoji. Jednou vytvořené RealMoji lze následně samozřejmě editovat, celkově jich máte k dispozici 5, popř. může odeslat aktuální reakci, Instant RealMoji.

Je otázkou, jakým směrem se bude BeReal ubírat. S jeho rostoucí popularitou do aplikace určitě přibydou reklamy, a hodila by se i základní textová konverzace. Např. paní, která hraje zajímavě vypadající hru, bych se rád zeptal na její název. Bohužel, k fotkám (zatím) nelze přidávat žádné textové popisky, takže jste při sledování feedu tak trochu jako ryba ve vodě. Jenže, bude také záležet na tom, zda uživatele nudná realita po čase nepřestane bavit, fotografie na Instagramu jsou totiž o parník lákavější...