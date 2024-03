Aplikace Files od Googlu přidává možnost skenování papírových dokumentů

Aplikace pro správu souborů Files od Googlu oslavila v prosinci své šesté narozeniny. Vývojáři přitom prakticky neustále pracují na jejím vylepšování – jen od začátku tohoto roku vydali neuvěřitelných jedenáct aktualizací. Nejnovější verze přináší užitečnou novinku v podobě skeneru papírových dokumentů.

Na dostupnost nové funkce upozornil ve čtvrtek 7. března na sociální síti X (dříve Twitter) technický redaktor Mishaal Rahman s tím, že Aplikace Files od Googlu dostala nové tlačítko „skenovat“, které umožňuje digitalizaci dokumentů. Další podrobnosti přináší web Android Police.

Snadné skenování dokumentů

S prakticky stejnou funkcí přišla relativně nedávno také aplikace Disk Google pro zařízení s operačním systémem Android. Později se ukázalo, že využívá nové rozhraní API skeneru dokumentů ML Kit, které lze použít prakticky v jakékoli aplikaci. Právě této skutečnosti nyní využívají Files od Googlu.

První uživatelé hlásili dostupnost skeneru dokumentů v aplikaci Files v prosinci loňského roku, nicméně tehdy nebyl ani zdaleka dostupný všem uživatelům. Patrně se jednalo o omezené vydání určené k otestování přijetí této funkce uživateli.

V současné době se novinka postupně šíří a její dostupnost je hlášena z celého světa, ale, jak už to u Googlu bývá zvykem, je zaváděna postupně, takže není hned zpočátku dostupná všem. Ti, kteří ji již mají k dispozici, najdou v pravém dolním rohu aplikace nové tlačítko Scan (Skenovat) s ikonou symbolizující naskenovaný dokument.

Skenování a editace

Po klepnutí na tlačítko se otevře rozhraní fotoaparátu, které nabízí buď ruční, nebo automatické zachycení dokumentu, při kterém není nutné mačkat spoušť – stačí jen namířit objektiv telefonu na papír. Aplikace následně automaticky vyfocený dokument ořízne a nasnímá.

Úprava naskenovaného dokumentu

Poté se otevře jednoduchý editor nabízející funkce, jako je ruční oříznutí a otočení, úprava podání barev, automatické vylepšení či převod do stupňů šedi. Připravena je také sada korekčních nástrojů, sloužících k odstranění skvrn, otisků prstů a dalších nežádoucích artefaktů. Takto pořízené dokumenty se automaticky ukládají jako soubory PDF do nové sekce Naskenované, kde si je můžete prohlížet, nahrát do cloudu nebo sdílet.

Vzhledem k tomu, že je aplikační rozhraní skeneru snadno dostupné pro všechny aplikace, které jej chtějí využívat, můžeme očekávat, že se časem dostane i do správců souborů třetích stran a případně i do mobilních aplikací poskytovatelů cloudových úložišť.