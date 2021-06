Aplikace Google Fit brzy zvládne na pozadí diktovat tempo chůze

Aplikace Google Fit se brzy naučí novou funkci, v nejnovější verzi aplikace přibude v hlavní nabídce položka „Nastavit tempo pro vaše pohybové aktivity“, v rámci které si můžete nastavit požadované tempo chůze. Jako základ je brána svižnější chůze se 100 kroky za minutu, ovšem tempo si můžete upravit dle potřeby. Následně se rozezní metronom na pozadí, do jehož tempa můžete napasovat svou vlastní chůzi. Údery metronomu budou slyšet na pozadí i tehdy, když si do sluchátek pustíte svou oblíbenou hudbu nebo podcasty.

Funkce se dostává do smartphonů postupným tempem, u redakčních telefonů ji zatím k dispozici nemáme. To by se však mělo v následujících dnech změnit. Aplikace Google Fit by se měla brzy naučit i monitoring krevního cukru, naměřená data však budete muset do aplikace nahrát ručně. Aplikaci Google Fit stahujte bezplatně na Google Play.

Google Fit jako prostředník mezi hodinkami s Wear OS a smartphonem:

Via XDA