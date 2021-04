Je jaro a v tomto rychlém tipu vám doporučíme aplikaci, se kterou poznáte, co to venku vlastně kvete.

Je to ve skutečnosti komunitní internetová služba iNaturalist, za kterou stojí Kalifornská akademie věd a známá značka National Geographic. Stáhněte si aplikaci pro Android nebo iOS, zaregistrujte se a můžete vyrazit.

Jak poznat sedmikrásku

Rostlinu nebo živočicha, které chcete poznat, vyfotíte. Dá se fotit přímo do aplikace, ale bez možnosti dalších úprav. Spíš doporučuji snímek před použitím vhodně otočit, oříznout, upravit. Fotografií může být i víc, z různých úhlů, při identifikaci to určitě pomůže.



Vyběhl jsem na zahradu a něco vyfotil

Když obrázek nahrajete do aplikace, rovnou se z něj do ní vytáhnou informace o poloze. Můžete si vybrat, jestli ji chcete zveřejnit přesně, přibližně, nebo vůbec. Samotné rozpoznávání je totiž jen takový vedlejší efekt. INaturalist ze svěřených informací vytváří celosvětový katalog přírodních druhů.



Fotografie je nahraná v aplikaci

Když kliknete na blok Co jste viděli, iNaturalist navrhne, co je podle něj na obrázku. Orientuje se podle samotné fotky, ale bere v úvahu i lokalitu. Takže v Moravském krasu nebude nabízet vizuálně podobný rostlinný druh třeba z Amazonie. V mém případě si je jistý, že na fotce je rostlina rodu sedmikráska. Potom navrhuje i konkrétní druhy.



iNaturalist si je jistý sedmikráskou

Teď je to na vás. Kliknutím na ikonu „i“ můžete každý návrh prozkoumat, podívat se u něj na fotografie a porovnat je se svou rostlinou. Co se vám zdá nejpravděpodobnější, vyberete. Já jsem zůstal u rodu sedmikráska.



Bude to sedmikráska, druhem si nejsem jistý

Kdybyste nevěděli, můžete pozorování odeslat i bez návrhu. Je ale určitě lepší, když se uživatelé trochu snaží a zkusí poznat alespoň rod. Zvlášť když aplikace tak dobře napovídá. Pozorování se po odeslání uloží v aplikaci do sbírky mezi ostatní, které jste tímto způsobem idenfitikovali.



Záznam o pozorování • Moje předchozí fotky v iNaturalist, rostliny i živočichové

Automatická identifikace je ale jen první část. Nyní si jednotlivá pozorování začne prohlížet komunita iNaturalist. Potvrzuje je, případně navrhuje jiné druhy. I vy sami se můžete podívat do mapky nebo do výpisu, co nového je zrovna v okolí, nebo ve vybrané oblasti. Položku rozkliknete, a když si jste jistí, můžete potvrdit, že rostlina na obrázku je skutečně hrachor jarní. Nebo přidejte svůj komentář.



Barvami ikon se rozlišují rostliny, houby, živočichové

Na dalším obrázku je vidět, jak lidé reagovali na moje pozorování, jak mi pomáhali s poznáváním. Mohu říct, že většinou během několika hodin nebo do druhého dne jsem měl jistotu, co jsem skutečně našel.

Aplikace je úplně samostatná, vystačíte si pouze s ní. Přesto se občas hodí podívat i na web inaturalist.org. Jednotlivá pozorování jsou tam přehlednější, dají se k nim doplňovat další informace, snadněji se dostanete k pozorování ostatních, které můžete zkusit potvrzovat.

Na posledním obrázku je webová podoba mé sedmikrásky. Všimněte si, že během psaní článku už zareagoval uživatel duch a můj rod upřesnil na Sedmikrásku obecnou. S tímto jeho návrhem souhlasím, proto jsem své původní určení upravil stejným způsobem.



Uživatel duch je botanik v Národním muzeu. Co řekne, tomu můžete věřit

INaturalist je skvělá služba. Až půjdete o víkendu do přírody, vezměte si její aplikaci s sebou.