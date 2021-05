Aplikace Mapy.cz umí nově export do GPX. Plánování tras bude snazší

Aplikace Mapy.cz (zdarma pro Android a iOS) v aktualizaci na verzi 9.3 přináší několik užitečných vylepšení. Nově lze vyexportovat naplánovanou trasu do formátu GPX přímo v aplikaci. Tento soubor lze následně nasdílet do obslužné aplikace pro chytré hodinky (např. Garmin Connect) a z ní bezdrátově přenést do hodinek.

Při přepnutí na leteckou mapu je v pravém horním rohu nově zobrazeno datum pořízení snímku. Aktuálně v okolí Brna ukazuje květen 2018, letecké snímky jsou tedy tři roky staré. Poslední drobnou novinkou verze 9.3 je vylepšení navigačního hlasu „Janka“.