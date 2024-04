Aplikace Mobilní klíč eGovernmentu přechází pod DIA. Na iOS mohou dočasně přestat chodit notifikace

Jak používat Mobilní klíč eGovernmentu:

Pro použití v datových schránkách si do mobilního telefonu nebo tabletu nainstalujte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu a v datové schránce ji připojte ke svému uživatelskému účtu (Nastavení – Možnosti přihlášení – Přihlášení Mobilním klíčem). Pro přihlášení do Datových schránek pak stačí se přihlásit do Mobilního klíče otiskem prstu v telefonu (nebo PINem, heslem či obrázkovým heslem) a sejmout QR kód na přihlašovací stránce.

Jeden Mobilní klíč si můžete připojit k více datovým schránkám. Po přihlášení Mobilním klíčem vám pak Datové schránky nabídnou výběr ze všech dostupných uživatelských účtů. Do Mobilního klíče mohou být také doručována upozornění na nové zprávy ve vaší datové schránce. Pro přihlášení do Datových schránek je potřeba, aby měl telefon či tablet přístup na internet a je jedno, zda přes mobilní data nebo pomocí Wi-Fi.

Pro přihlašování přes Národní bod se nabízí více možností. Poté, co si aplikaci nainstalujete na mobilní telefon, můžete si buď do Národního bodu přenést svou identitu z datové schránky nebo si spárovat aplikaci Mobilní klíč se svým stávajícím účtem v Národním bodě za použití jiného elektronického prostředku pro přihlášení nebo si můžete na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) založit nový účet v Národním bodě.