Aplikace Můj vlak nově obsahuje grafické plánky nádraží. Lépe trefíte na záchod i do úschovny zavazadel | Zdroj: České dráhy

Aplikace Můj vlak nově obsahuje grafické plánky nádraží. Lépe trefíte na záchod i do úschovny zavazadel

Jan Láska
18. srpna 2025

Aplikace Můj vlak Českých drah se dočkala dalšího vylepšení. Součástí popisu železničních stanic jsou nově jejich grafické plánky. Ty pomohou hlavně na rozlehlejších nádražích a terminálech rychle se cestujícím zorientovat a najít požadované nástupiště, občerstvení nebo úschovnu zavazadel. O novince na svém účtu X informoval generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Aplikace v tuto chvíli obsahuje plánky zhruba 160 železničních stanic, další bude postupně přidávat. Najdete je pod položkou „Stanice“ na hlavním panelu. Po vyhledání požadované stanice listujte v detailu stanice pohyby prstu zprava doleva – pokud je plánek k dispozici, bude na poslední kartě.

Plánky zobrazují nejen nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel, WC a další služby na nádražích, ale i bezprostřední okolí stanic. Před cestou na nádraží si tak můžete naplánovat, kde vystoupíte z MHD nebo zaparkujete auto a jak se dostanete na požadované nástupiště (pokud už jej v danou chvíli znáte).

„Funkce je ideální pro cestující s těžkými kufry, rodiče s kočárky, lidi s omezenou mobilitou nebo prostě pro ty, kdo spěchají na přestup,“ upřesňuje Krapinec. Aplikace Můj vlak patří k nejpopulárnějším dopravním aplikacím v ČR, denně ji využívá přes 100 tisíc uživatelů. Ve srovnání s aplikacemi národních dopravců nejbližších států (ÖBB, DB, ZSSK, PKP, MÁV) je jednoznačně nejpropracovanější a poskytuje nejvíce funkcí.

Zdroje a další informace: Michal Krapinec, X
