Aplikace Můj vlak nově obsahuje grafické plánky nádraží. Lépe trefíte na záchod i do úschovny zavazadel

Aplikace Můj vlak Českých drah se dočkala dalšího vylepšení. Součástí popisu železničních stanic jsou nově jejich grafické plánky. Ty pomohou hlavně na rozlehlejších nádražích a terminálech rychle se cestujícím zorientovat a najít požadované nástupiště, občerstvení nebo úschovnu zavazadel. O novince na svém účtu X informoval generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Aplikace v tuto chvíli obsahuje plánky zhruba 160 železničních stanic, další bude postupně přidávat. Najdete je pod položkou „Stanice“ na hlavním panelu. Po vyhledání požadované stanice listujte v detailu stanice pohyby prstu zprava doleva – pokud je plánek k dispozici, bude na poslední kartě.
Plánky zobrazují nejen nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel, WC a další služby na nádražích, ale i bezprostřední okolí stanic. Před cestou na nádraží si tak můžete naplánovat, kde vystoupíte z MHD nebo zaparkujete auto a jak se dostanete na požadované nástupiště (pokud už jej v danou chvíli znáte).
„Funkce je ideální pro cestující s těžkými kufry, rodiče s kočárky, lidi s omezenou mobilitou nebo prostě pro ty, kdo spěchají na přestup,“ upřesňuje Krapinec. Aplikace Můj vlak patří k nejpopulárnějším dopravním aplikacím v ČR, denně ji využívá přes 100 tisíc uživatelů. Ve srovnání s aplikacemi národních dopravců nejbližších států (ÖBB, DB, ZSSK, PKP, MÁV) je jednoznačně nejpropracovanější a poskytuje nejvíce funkcí.
Zdroje a další informace: Michal Krapinec, X