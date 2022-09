Aplikace My Air rozpozná obličej uživatele. Spárování s bankovním účtem bude jednodušší

Air Bank připravila pro své zákazníky další zjednodušení svých služeb. Mobilní aplikace My Air nově rozpozná obličej uživatele, porovná jej s uloženou fotografií a dokáže tak ověřit totožnost zákazníka i bez zadávání jiných údajů. To se může hodit například v případě, kdy měníte svůj telefon za nový a potřebujete aplikaci My Air provázat s existujícím bankovním účtem.

Identifikace skenem obličeje bude bezpečnější než zadávání klasického hesla. Zákazník si nebude muset pamatovat údaje do internetového bankovnictví. Zároveň se tak zvýší ochrana před podvodníky, kteří se pomocí phishingu a dalších metod snaží z lidí vylákat přihlašovací údaje k bankovním účtům. Zákazník si pro ověření vystačí se skenem obličeje a vlastním telefonním číslem.

Selfie nebo občanka

Aby ověření fungovalo, stačí si přímo v aplikaci My Air vyfotit a uložit selfie snímek. Umělá inteligence při pozdějším párování účtu s aplikací použije uloženou fotku jako vzor pro porovnání biometrických znaků obličeje a totožnost klienta bezpečně ověří. Alternativou je ověření totožnosti pomocí fotografie z občanského průkazu, který má banka uložen ve své databázi.

Podle údajů banky si svůj účet s mobilním bankovnictvím páruje v průměru padesát tisíc klientů měsíčně. Novou biometrickou metodu ověření tváře banka poskytuje ve spolupráci se slovenskou společností Innovatrics. Vedle párování účtů s mobilním bankovnictvím by ji v budoucnu chtěla využívat i pro další situace, jako je například obnovení zapomenutého hesla do internetového bankovnictví.

Rozpoznání obličeje uživatele v aplikaci My Air: