Povinná olympijská aplikace má bezpečnostní chyby. Neověřuje certifikáty, nešifruje a je připravena pro cenzuru

Všichni sportovci a další účastníci letošních zimních olympijských her v Pekingu včetně novinářů i diváků na sportovištích si do svých telefonů budou muset povinně nainstalovat oficiální aplikaci My 2022.

Skupina pro kybernetickou bezpečnost Citizen Lab z Torontské univerzity v Kanadě v ní však našla závažné bezpečnostní nedostatky, které je potenciálně snadné zneužít.



Na první pohled jde o informační aplikaci s praktickými informacemi

Nebezpečné hry

My 2022 má sloužit jako ochrana proti šíření covidu. Účastníci do ní mají před příjezdem a během her zaznamenávat svůj zdravotní stav. Ti ze zahraničí navíc do telefonu musí nahrát informace o očkování proti covidu, výsledky testování a také údaje z cestovního pasu.

Aplikace jinak nabídne také olympijské novinky a různé praktické informace, textový i hlasový chat, přenos souborů a průvodce s navigací.

Podle zprávy Citizen Lab aplikace obsahuje fatální chybu, kdy při komunikaci s některými servery neověřuje certifikáty SSL. Takže nemůže mít jistotu, zda šifrovaná data posílá skutečně na správný server. Lze pak také podvrhnout odpovědi serveru, což útočníkovi umožní zobrazit falešné pokyny uživatelům.

K tomu jsou v některých případech data odesílána zcela bez šifrování. Zde pak stačí pro zneužití jednoduchý pasivní odposlech, například v kombinaci s nezabezpečenou sítí Wi-Fi. Nešifrují se například právě informace o cestovních dokladech a zdravotní anamnéze. Není ani jasné, s kým – s jakými organizacemi – aplikace poskytnutá data sdílí.



Aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat. K většině funkcí se ale nedostanete bez registrace a k ní je potřeba akreditace na ZOH

Aplikace My 2022 obsahuje funkce pro nahlašování politicky citlivého obsahu. Je v ní také seznam klíčových slov pro cenzuru, který byl ale v době testování neaktivní. Zaměřuje se na různá politická témata, jako je Tibet nebo Ujgurové.

Objevili jsme soubor illegalwords.txt, který obsahuje seznam 2 442 klíčových slov považovaných v Číně za politicky citlivá.

Citizen Lab se domnívá, že uvedené bezpečnostní nedostatky porušují zásady Googlu a Applu pro publikaci aplikací v Google Play a App Storu. Mohou být také v rozporu s čínskými zákony a národními normami o ochraně soukromí.

Čína podle BBC obavy z nedostatečné bezpečnosti své oficiální aplikace odmítla. Některé olympijské týmy přesto svým členům doporučují, aby během pobytu používali raději jednorázové „hloupé“ telefony a raději počítali s tím, že jsou sledovaní.