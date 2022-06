Aplikace Qerko dostává novou funkci. Můžete si s ní rezervovat místo v oblíbené restauraci

Aplikace Qerko, s níž můžete pomocí QR kódu objednávat a také bezkontaktně zaplatit za jídlo a pití v restauraci, získává další užitečnou funkci. Nově spouští rezervace míst v konkrétním podniku. V profilu vybrané restaurace stačí přes tlačítko Rezervace vybrat požadovaný datum a čas. Rezervace bude bezplatná. Po schválení rezervace podnikem přijde uživatelům potvrzující notifikace a e-mail.



Rezervaci si vytvoříte přímo v aplikaci Qerko. Platná je po příchodu potvrzujícího e-mailu od restaurace

Podnikům s organizací pomáhá rezervační asistent, který rezervaci vytvoří automaticky a obsluhu upozorní e-mailem. Také pro restaurace bude nová funkce spuštěna automaticky a zdarma. Celý systém a podmínky fungování rezervací ve svých restauracích, například od kdy do kdy budou rezervace možné, si budou moci restauratéři nastavit sami. Odkaz na rezervaci přes Qerko půjde použít i na webových stránkách, podnik si tak nemusí zřizovat jiný rezervační systém.

Novinka obohacuje sadu doplňkových aplikací Qerka, mezi které patří mapu, vyhledávání zahrádek nebo věrnostní program, ve kterém mohou partnerské podniky svým návštěvníkům za platby Qerkem dávat odměn. Jednou z nedávných novinek Qerka byla také jeho integrace s mobilním bankovnictvím Air Bank. Po naskenování QR kódu přes bankovnictví spustí aplikace Qerko. Ke spolupráci došlo po vypozorování ze strany banky, že její klienti přes svá bankovnictví skenovali QR kódy v restauracích.



Hlavní a doplňkové funkce aplikace Qerko

Qerko bylo založeno v roce 2019, původně šlo pouze o víceméně jednoúčelovou aplikaci pro pohodlné placení útraty přímo u stolu v restauraci. Aplikace se během pár let rozvinula v ekosystém, do nějž jsou zapojeny restaurace i jejich hosté. V App Storu si aplikaci stáhlo 128 tisíc uživatelů, v Google Play 98 tisíc. Letos Qerko získalo investici v hodnotě 2,5 milionu eur, která mu pomohla s expanzí na Slovensko a v přípravě je rozšíření do Německa a Rakouska.