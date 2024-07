Aplikace stále častěji ověřují, zda běží v Androidu, který schválil Google. Pokud ne, ani se nespustí

Doba nahrávání alternativních ROM do smartphonů je už dávno za námi. Když byly mobilní technologie ve svém nejvyšším rozpuku, a trhu vládly telefony HTC, bylo flashování alternativních ROM naprostou samozřejmostí. Právě díky tomu nabral na popularitě web XDA-Developers, resp. jeho fóra, kde vznikaly komunitní i alternativní ROM. Z nich do dnešních dní přežila jen hrstka, přesto se proti nim staví Google i vývojáři aplikací. Ti stále častěji detekují, zda je systém originální. Pokud ne, aplikace se nespustí, nebo výrazně omezí své funkce.



Kontrolu „originality“ softwaru už řadu let obsahuje hra Pokémon Go. Stále častěji se k ní přidávají další hry a aplikace

Proti alternativním systému se staví samotný Google. Pokud se nejedná o oficiální podobu operačního systému, Google automaticky předpokládá, že se jedná o „špatný operační systém“. Ještě v nedávné době Google koketoval s myšlenkou certifikace ROM třetích stran, které by prošly testovacím procesem Android Compatiblity Test Suite, a které by byly, de facto, postaveny na úroveň oficiálního softwaru. Pokud by testy dopadly dobře, Google by alternativním ROM odemkl stejné možnosti, jako u originální verze systému. Např. by v něm běžely všechny aplikace nebo služby RCS bez omezení.

Nejznámější alternativní ROM: Pixel Experience

LineageOS

Graphene OS

Paranoid Android

Ukazuje se však, že na světě není dost uživatelů, kteří používají alternativní podoby Androidu, aby Googlu stálo za to spustit jejich certifikaci a užší spolupráci s vývojáři. Na druhou stranu má Google pragmatický přístup. Většina uživatelů Androidu se zajímá o integritu a softwarovou podporu zařízení s oficiálním softwarem, a nikoliv o alternativní podoby systémů. Nadstavby výrobců za poslední roky dospěly do té podoby, že je často jen velmi malý důvod k tomu přejít na alternativní systémové ROM. Ještě, když si třeba můžete prostředí výrazně personalizovat nebo launcher změníte za jakýkoliv jiný.

Doba flashování už je dávno pryč, a nikdy už se nevrátí.

Je to podle vás škoda? Používáte nebo jste alespoň v minulosti používali alternativní ROM? Vystačíte si nyní s originálním softwarem? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Androidauthority, Shawn Wilden