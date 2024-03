Aplikace Strava ukáže cyklistům jejich nejdelší jízdy, největší stoupání a další osobní rekordy

Loni v létě přinesla populární sportovní aplikace Strava novinky orientované na běžce, kterým nabídla rozpis jejich nejrychlejších časů na tratích od 400 metrů až po 50 kilometrů. Nyní přichází s podobnými novinkami zacílenými na cyklisty – ukáže jim nejlepší výkony z hlediska vzdálenosti, stoupání, času a další podrobnosti.

Příjemnou zprávou je, že aplikace nebude zohledňovat pouze výkony podané po vydání aktualizace. Statistiky o osobních rekordech vytáhne z historie od doby, kdy jste Stravu začali používat. K dispozici budou údaje o třech nejlepších výkonech v pěti kategoriích.

Vylepšení Stravy pro cyklisty

Nejlepší výkony (Best Efforts) zobrazí cyklistům nejdelší absolvované trasy, jízdy s největším převýšením, nejvyšší jednotlivá stoupání a nejlepší výkony v referenčních intervalech od 5 mil do 180 kilometrů, respektive od 5 sekund do 1 hodiny.

Kromě zobrazení tří nejlepších výkonů v každé kategorii také poskytuje informace o pěti nejlepších výkonech v každém roce a vykresluje trend v průběhu času. Jedním pohledem tak můžete zjistit, jakého pokroku jste dosáhli a jak si v aktuálním roce stojíte v porovnání s ostatními.

Motivace ke zlepšení

Novinka může fungovat nejen jako příjemná procházka vzpomínkami, ale také jako pobídka ke zlepšení dosavadních výkonů. Určitě může poskytnout dobrý důvod, proč o víkendu sednout na kolo a pokusit se překonat některý z několika let starých osobních rekordů.

O tom, že překonávání sebe sama je více než dobrou motivací, svědčí průzkum Stravy, podle kterého 77 % aktivních cyklistů dosáhlo v loňském roce svých nejlepších výkonů a letos v únoru zaznamenalo svůj nejlepší výkon již 30 % z nich.

Stejně, jako v případě nejlepších běžeckých výkonů, lze i nejlepší výkony v jízdě na kole zobrazit v mobilní aplikaci Strava ve spodní části sekce You. Podrobné statistiky o osobních rekordech jsou dostupné všem předplatitelům, přičemž měsíční předplatné přijde na 149 Kč a roční na 999 Kč.