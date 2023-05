Známé aplikace pomalu opouští Apple Watch. Už za pár dní na hodinkách nespustíte ani Messenger

Možná se vás někteří vývojáři snažili přesvědčit, že nové funkce aplikací jsou vyvíjeny vždy s důrazem na koncového uživatele, ovšem za různými benefity, speciálními a prémiovými režimy je často třeba hledat peníze. Tedy více peněz pro vývojáře. Meta se však ani nerozpakuje zakrývat to, co je zjevné. Ke konci května už na Apple Watch nebude k dispozici aplikace Messenger. A to přesto, že s ní až dosud nebyly žádné problémy. Tušíte správně, je to kvůli penězům.

Přesněji řečeno kvůli reklamám. Ty totiž v mobilním Messengeru mezi konverzačními vlákny vyskakují v hojném počtu, jenže na displeji hodinek na ně není místo. A proto se zde nezobrazují. No a čím méně častu stráveného na Messengeru na zápěstí, tím více času uživatelé stráví v mobilní aplikaci, která samozřejmě reklamy zobrazuje. Tak by se dalo mezi řádky číst oznámení Applu, které se v těchto dnech objevuje uživatelům Apple Watch.



Na Apple Watch už si brzy nespustíte aplikaci Messenger. Používat ji můžete ještě dva týdny, ale poté budete moci ze zápěstí stále reagovat na notifikace, které se do hodinek dostanou z vašeho iPhonu...

Zpráva uvádí: „Po 31. květnu už nebude Messenger k dispozici jako aplikace pro Apple Watch, ovšem i nadále budete na hodinky dostávat notifikace z Messengeru“. Meta tento krok potvrdila s tím, že pokud budete chtít u Applu nadále posílat a přijímat zprávy z Messengeru, můžete tak učinit přes deskopové prostředí, webový prohlížeč nebo přes aplikaci pro iPhony. Oficiální důvody konce aplikace pro iOS zatím zástupci Messengeru neuvedli.

Kvůli financím by to nebylo poprvé...

Reklamy jsou však nejlogičtějším důvodem, který nás napadá. Ostatně, nebylo by to poprvé. Facebook v dávné minulosti umožňoval upload příspěvků přes widgety, jenže to znamenalo, že uživatelé neotevřeli aplikaci, která se dost často zaplňuje reklamami a sponzorovanými příspěvky. Tato funkce tak brzy skončila, a u hodinek Apple Watch, díky nimž jste prakticky nemuseli otevírat mobilní aplikaci Messenger, tomu bylo zřejmě úplně stejně...

...jistě, Meta to samozřejmě nikde nepřizná. Oficiálně bude jako důvod podán malý zájem ze strany uživatelů. Tedy malá uživatelská základna, která neodpovídala původním očekáváním, kvůli nimž byl sestaven vývojový tým. Ano, může to souviset i s optimalizací nákladů a výdajů, protože Meta aktuálně opět masivně propouští. Po 11 tisících zaměstnancích v loňském roce se letos padáku dočká dalších 10 tisíc zaměstnanců. A Messenger pro Apple Watch rozhodně není prioritou číslo jedna.

Ovšem to, že se tato zpráva objevila ve stejném týdnu, jako start betaverze WhatsApp aplikace pro Wear OS, za kteoru taktéž stojí Meta, rozhodně není náhoda. A náhoda není ani to, že z hodinkové platformy Applu za poslední rok mizí už třetí „velké jméno“. Letos v únoru z hodinek Applu zmizel Microsoft Authenticator, klient Telegramu na této platformě chybí od loňského listopadu.

Zdroj Reddit via Phonearena