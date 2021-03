Aplikace Záchranka funguje už 5 let. Pomáhá také v boji proti koronaviru

Aplikace Záchranka má za sebou první úspěšnou „pětiletku“. Od roku 2016 si ji do telefonu instalovalo více než půldruhého milionu uživatelů. K tísňovému volání využije aplikaci v průměru 60 lidí denně, za celých pět let to bylo více než 64 tisíc odbavených SOS hovorů.

V průběhu let ale Záchranka kromě své primární úlohy přibrala i další funkce – spolupracuje s horskými službami v několika evropských horách a v posledním roce například zasílá užitečné informace o probíhající koronavirové pandemii. Varovná upozornění v podobě push notifikací o pandemii covid-19 má aktivováno na 850 tisíc uživatelů.





Aplikace zvládá mnohem více funkcí než pouze přivolání záchranné služby

Právě v modulu Horské služby chtějí tvůrci Záchranky v letošním roce představit několik novinek. Aplikace nově přidá varování a výstrahy související s počasím, lavinové předpovědi nebo třeba elektronickou knihu vycházek. Díky ní bude možné zadat trasu a dané turistické cíle konkrétního dne. Pokud se turista nevrátí v nastavené době a jeho bezpečnost nepotvrdí ani avizovaná blízká osoba, bude zaslána notifikace dispečerovi horské služby v dané oblasti.

