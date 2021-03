Aplikace změří, jak daleko jsou od sebe dva mobily. Vyvinul ji Google a využívá Wi-Fi Aware

V Googlu experimentují s technologií Wi-Fi Aware známou také jako NAN (Neighborhood Aware Networking). Ta dokáže za pomoci Wi-Fi zjistit, jak daleko jsou od sebe dva telefony. Chcete-li to vyzkoušet, můžete si z Play Storu stáhnout aplikaci WifiNanScan App, kterou nyní publikovali vývojáři Googlu a slouží k volnému otestování této technologie.

Aplikace je triviální a nemá žádné praktické funkce, prostě jen ukazuje data o zjištěné vzájemné poloze prostřednictvím NAN. Do budoucna by se ale nějaké využití našlo. Vzdálenost telefonů je detekována přibližně od jednoho do patnácti metrů.

NAN se dá v budoucnu využít u nějakých kontaktních aplikací, které takto mohou ověřovat vzájemnou fyzickou vzdálenost uživatelů. Využít se může i pro rychlý přenos dat napřímo mezi dvěma telefony, přičemž se přenos obejde bez čerpání dat internetového připojení a je řádově rychlejší než bluetooth.

Aplikace postavené na NAN budou umožňovat například rychlou evidenci přítomnosti pracovníků na pracovišti včetně bližší lokace v prostorách firmy, nebo třeba přímé posílání dokumentů do tiskárny. Hodit se může třeba i na letištích, v restauracích či veřejných institucích, kde si uživatelé budou moci stáhnout i bez internetového připojení potřebné dokumenty, aplikace či jiná data.

Zatím jsme ale na začátku. Vývojáři Googlu nyní chtějí ulehčit ostatním vývojářům, aby si v praxi ověřili, jak se dá s NAN pracovat a jak spolehlivě měří. Technologie je podporována až od Androidu 8.0, takže při zkoušení aplikace nepochodíte se systémem starším.