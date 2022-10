Aplikace Zprávy od Googlu má deset nových funkcí. Přímo v ní uvidíte upomínky nebo spustíte YouTube videa

Google na svém blogu vyzdvihnul hned deset novinek, které dorazí do nové verze aplikace Zprávy. Americký gigant samozřejmě neopomněl zmínit podporu RCS, což je formát, který Google aktivně podporuje v ostrém kontrastu k Applu, který jej dlouhodobě přehlíží. A Google jej zmiňuje prakticky při každé příležitosti, která se naskytne.

První novinkou jsou odpovědi na individuální zprávy v hromadné konverzaci, které díky RCS nenaruší kontinuity hromadného vlákna. Na zprávy z iPhonů je možné reagovat pomocí emoji, když už RCS není k dispozici. Hlasové zprávy mají být nově daleko lépe přístupnější, a to díky strojovému učení, které dokáže hlasovou zprávu přepsat do podoby klasické textové zprávy. Tato funkce je dostupná u Pixelů 7, Pixelů 6, a také u Samsungů řady Galaxy S22 a u skládacího Z Fold4.



Google Zprávy dokáží přepsat hlasovou zprávu do textové podoby

Přímo ve Zprávách jsou zakomponovány i upomínky a připomenutí, takže nemusíte používat žádné jiné aplikace. Zprávy vám třeba oznámí, že máte v aktuální den výročí nebo má někdo z vašich kontaktů narozeniny. Přímo v aplikaci Zprávy je nově možné i přímo sledovat YouTube videa, a to bez toho, abyste byli přesměrováni do samostatné aplikace.

Aplikace vám dále automaticky při vyhledávání nabídne konverzace „s hvězdičkou“, jejichž součástí jsou adresy, různé kódy a telefonní čísla, abyste rychleji nalezli informace, které potřebujete. Pokud vám někdo pošle frázi „Can you talk now“, popř. ekvivalent v češtině, aplikace vám doporučí provést hovor přes Google Meet. Podobně je to i s nabídkou zaznamenání události do kalendáře, o které v aplikaci právě diskutujete.

Nový vzhled a funkce aplikace Zprávy Google:

Google v některých zemích přidá i experimentální funkci, díky které bude možné přes Zprávy hned kontaktovat firmy, které jste si našli přes Google Search nebo Google Mapy. Zprávy navíc fungují i na nových zařízeních, mimo Chromebooku je rozjedete třeba na hodinkách Pixel Watch. Posledním, a velmi specifickým, přídavkem je zprovoznění posílání zpráv v letadlech United Airlines na území USA. A to přes palubní Wi-Fi za předpokladu, že máte aktivní funkci RCS u některého z amerických operátorů.

Zdroj: Google Blog