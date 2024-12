Aplikace Zprávy v iPhonech umí i matematické výpočty a převody jednotek. Stačí zadat rovnítko

Pokud v iPhonu píšete textovku, a potřebujete do ní dosadit vypočtené číslo, už nemusíte přepínat na samostatnou aplikaci kalkulačka, spočítat výsledek, vykopírovat jej a vložit do aplikace Zprávy. Všechno zvládnete přímo při psaní textů. Jedná se o funkci, která se do iPhonů dostala společně s iOS 18, a moc se o ní neví. Všude, kde můžete použít klávesnici, můžete přímo v ní využít i zabudovanou kalkulačku.



Prediktivní řádek klávesnice u iOS 18 vloží do textu samotnou rovnici, rovnici s výsledkem nebo jen výsledek

Přímo v textovém poli můžete zadat příklad či matematický problém, který se po stisknutí rovnítka vypočítá. Výsledek se zobrazí v řádku pro navrhovaná slova při prediktivním zadávání. Můžete si vybrat, zda chcete v textu zachovat rovnici bez výsledku, rovnici s výsledkem nebo jen výsledek. Pokud jej zapnuté nemáte, uvidíte výsledek v řádku nad samotným příkladem. Samozřejmostí jsou základní operace, tedy sčítání (+), odečítání (–), násobení (*) nebo dělení (/). Tato integrovaná kalkulačka však zvládne i pokročilejší matematiku, např. faktoriály, rovnice s neznámými nebo matematické funkce. A to vše bez toho, aniž byste otevřeli samostatnou Kalkulačku.

Na stejném místě můžete využít i skrytý převodník jednotek. Stačí do textu napsat nějakou veličinu s jednotkou, a aplikace Zprávy ji stiskem rovnítka převede do první „bližší“ veličinu, např. ze °C na F, popř. z kilogramů na libry, kilometrů na míle, apod. Pokud se u vašeho iPhonu tato funkce nezobrazuje, je třeba přes Nastavení – Všeobecné – Klávesnice zapnout funkci „Ukázat matematické výsledky“.