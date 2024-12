Aplikace ztrácí svou identitu kopírováním ikon. Logo podobné Tinderu používá tisícovka dalších

Při vybírání nové aplikace ke stažení se často orientujeme podle jejího loga. To by mělo být unikátní pro každou aplikaci, mělo by mít jednoznačnou vizuální identitu, aby byla aplikace odlišitelná od řady dalších s podobnými funkcemi. Jenže se ukazuje, že i ty nejznámější a nejstahovanější aplikace časem ztrácí svou identitu tím, že se nekopírují jen jejich funkce a názvy, ale také aplikační ikony.



Logo sociální sítě X se kopíruje hodně často. Vývojářům chybí špetka invence, což ubližuje i samotné aplikaci, která ztrácí vizuální identitu

Jako příklad si můžeme ukázat ikonu mobilní aplikace Tinder, která připomíná „plamínek“ v červeno–oranžovém čtverci. V aplikačních obchodech existuje více než tisícovka aplikací, které mají své logo po vizuální stránce hodně podobné. Kopíruje se, nejen objekt na ikoně, ale také její styl barva. Přesto, že se ikony aplikací snaží vypadat trochu jinak, podobnost k originálu (u ukázkových fotek v levém horním rohu) se vždy dá vystopovat.

Stejně tak na App Storu a Google Play najdete spoustu aplikací, které mají ve své ikoně použité písmeno X. Snaha o kopírování stejnojmenné sociální sítě (dříve Twitter) zašly tak daleko, že u některých aplikací je ikona úplně stejná, tedy bílé písmeno X na černém pozadí, a to bez jakéhokoliv pokusu o invenci.

Podobná ikona stejně kvalitní aplikaci nedělá

Nástroje pro produktivitu často používají modré nebo fialové ikony. Pokud má aplikace souvislost s poznámkami, většinou se používá ikona bločku a modré pozadí s gradientem, popř. fialový sežit. Zde prakticky každý opisuje od každého. Velmi často používaná je také ikona zkříženého nářadí symbolizující nastavení. Když však vývojáři chtějí být cool, nechají na ikoně jen kladivo, jenže to napadne každého druhého.

Kopírování se týká i mobilních her. Třeba hra Coin Master, která eviduje na Google Play 100 milionů stažení. Ikona prasete s mincí existuje v nepřeberném počtu variant. Ikona prasete s mincí u aplikací v aplikačních obchodech existuje na všechny možné způsoby. Vývojáři aplikací někdy doufají, že právě podobná ikona donutí uživatele stáhnout jejich aplikaci na úkor známější verzi.

Stalo se vám někdy, že byste se tím nechali zmást a skutečně jste podle ikony stáhli úplně jinou aplikaci, než jste měli původně v plánu?

[********************]​