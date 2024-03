Aplikacím v Androidu můžete zpřístupnit přesnou nebo orientační polohu. Je to ale volba jen „na oko“

Určitě i vy jste už při instalaci aplikací narazili na obrazovku, ve které můžete velkoryse volit mezi tím, aby měla aplikace přístup jen k přibližné, nebo rovnou k přesné poloze. Tento krok měl vést k větší bezpečnosti uživatelů smartphonů, a dostal se do nich s Androidem 12. Do dnešních dní však zaručuje větší bezpečnost jen na papíře. Aplikace pro Androidu jsou totiž v drtivé většině případů naprogramovány tak, že vyžadují vaší přesnou polohu.



Na podobnou obrazovku narazíte u Android aplikací až překvapivě často

A pokud jim udělíte jen vaši přibližnou polohu na mapě, tváří se, jako byste jim přístup k poloze kompletně zakázali, např. aplikace od KFC a McDonaldu. Na úrovni Prahy toto omezení chápeme, kvůli vysokému počtu poboček záleží na přesné lokaci. Ale pobočku prodejen na úrovni menších měst vám aplikace samy neukáží, protože „nemají přístup k poloze“, což je však přímo v rozporu s udělením přibližné polohy.

V Androidu 12 se mimo rozdělení přesnosti lokalizačních dat dostalo i na nové oprávnění pro vyhledání blízkých zařízení, které sice převzalo část „provozu“ aplikace, které vyžadovaly přesnou polohu (např. aplikace pro správu připojených zařízení, např. hodinek), jenže aplikace se ani po třech letech nijak výrazně nezměnily. Pokud po vás požadují polohu, volba mezi „přibližnou“ a „přesnou“ polohou je jen pro efekt. S přibližnou polohou obstojně funguje jen minimum aplikací, např. AccuWeather. Většina ostatní si s vámi při výběru dvou možností jen hraje.

Je skvělé, když máte zdánlivě na výběr

Ano, ponechme stranou aplikace, které skutečnou polohu potřebují z podstaty své funkce (např. navigace, aplikace pro objednání přepravy, apod.). V mobilním světě existuje spousta dalších druhů aplikací, které vaší polohu pro svou funkčnost přímo nepotřebují, ale pro statistické (a další) účely vaši polohu potřebují sbírat. V tomto případě pak aplikace bez udělení přesné polohy nefungují správně, a nebo vám při „špatném“ výběru rovnou drze uvedou, že bez přesné polohy prostě nefungují.



Jednou z mála testovaných aplikací, které vyloženě pro svou funkčnost nepotřebují přesnou polohu, která bez ní fungovala, byla AcuuWeather. Některé aplikace se k přibližné poloze tváří jako tak, že jste přístup k lokaci zakázali

Třeba aplikace pro zobrazení počasí v žádném případě nepotřebuje pro předpověď pro dané město znát vaši polohu na centimetry přesně prostřednictvím GPS, ale klidně si vystačí s informacemi o poloze z GSM sítě a podle blízkých bezdrátových sítí. Jenže, třeba aplikace Počasí od Samsungu bez přesné polohy odmítá fungovat. Přesto, že ji ke své funkčnosti nutně nepotřebuje. A takových příkladů bychom našli tisíce.

A nebo B? Odpověď B neberu v potaz...

Android aplikace navíc, v případě, že přístup k poloze udělíte, ať už jednorázově, nebo při používání aplikace na popředí, stále otravují vyskakovacími obrazovkami, které vás lákají k tomu, abyste aplikaci umožnili nepřetržitý přístup k poloze. Google by se však měl inspirovat Applem, který přibližnou polohu (v rozsahu 25 km2) nabízí od iOS 14, na což dokáží aplikace často lépe reagovat, než u Androidu, u způsobit své možnosti a funkce.

​

Počasí nepotřebuje znát vaši přesnou polohu na centimetry, přesto to u aplikace od Samsungu v reálu vypadá úplně jinak...

U Androidu by měly mít aplikace, které fungují jen s přesnou polohou, zakázanou alternativní výběr orientační polohy. A při jejím udělení by se naopak neměly tvářit tak, že jste polohu zakázali úplně. Jenže, tím by Google nedostál slibu větší bezpečnosti. A i nadále platí, že slibem neurazíš...

Via Androidauthority