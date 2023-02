Apple a Google blokují mobilní inovace. Americké Ministerstvo obchodu na 50 stránkách vyzývá k nutným změnám

Americké Ministerstvo obchodu vydalo začátkem února zprávu „o konkurenci mobilních ekosystémů, která pokrývá základní charakteristiky a problémy operačních systémů Android a iOS. Kompletní zprávu americké administrativu ke stavu dvou největších mobilních platforem ve vztahu k uživatelům, vývojářům a aplikačním obchodům, si můžete stáhnout zde. Po tlaku ze strany EU, který vyústil v pravidla DMA (Digital Markets Act), a Indie, která v posledních dnech slaví dílčí úspěchy (Google nabídne alternativní platební metody), budou mít Google a Apple další pravidla, která by měla v budoucnosti dodržovat.

Podle zprávy současné praktiky systémů iOS a Android, nejen ubližují vývojářům, ale také ovlivňují samotné uživatele tím, že „obě platformy zvyšují ceny a snižují míru inovací“. Zpráva se také opírá o tvrzení firmy Epic a Microsoftu, kteří chtěli na iOS dostat systém pro cloudové hraní, Apple však jejich aplikace ve svém obchodu nepovolil. Oficiálně proto, že by se na iOS daly stáhnout hry, které neprošly hodnotícím systémem od Applu. Máme také potvrzeno, že se na iOS chtěla dostat i firma Meta se svými instantními hrami, protože však její aplikace „vypadala tak trochu jako obchod“, porušovala podmínky zákazu alternativních obchodů.

Mezi řádky můžeme číst, že si Apple ohýbal pravidla tak, jak znova potřeboval. A proto zpráva nastiňuje možná opatření, jak aktuální praktiky Apple, také Googlu, usměrnit do správné roviny.

Návrhy na zlepšení situace

Uživatelé obou platforem by měly mít možnost nastavit alternativní obchody jako defaultní, systémové aplikace nemají žádný důvod k tomu, aby nemohly být skryty či kompletně odinstalovány. Mobilní giganti by neměli využívat data získaná z aplikací třetí stran k tomu, aby díky nim vylepšili svou vlastní konkurenční aplikaci. S tím se úzce pojí i zvýhodňování svých vlastních aplikací ve vyhledávání, což není zcela legitimní praktika.

Zpráva zdůrazňuje nutnou bezpečnost a soukromí platforem Android a iOS, což by však nemělo bránit stažením a instalaci obchodů třetích stran, a to třeba i mimo aplikační obchody (tj. sideloading). Internetové prohlížeče u obou platforem by neměl být funkce, které jsou před konkurenčními prohlížeči uměle nedostupné. A to je zřejmě přímá narážka na Safari. Platformy používané pro nákup aplikací a in-app nákupy by měly být čistě na vývojářích, Google ani Apple nemají zakazovat informace ze strany vývojářů, kteří by chtěli upozornit na možné nákupy týkající se hry či aplikace ze svých vlastních stánek.

U obou platforem by měla být patrná větší transparentnost při schvalování aplikací před jejich uvedením. Vadí zejména univerzální systémy pro hodnocení a odmítání publikace aplikací, a to bez uvedení přesných důvodů. Obě platformy by se také měly zamyslet nad univerzálními nástroji, které umožní vývoj aplikací a her pro Android a iOS najednou.

Zpráva sice slouží jen jako návrh pro americký Kongres, který můžete její výstupy následně zabudovat do připravované legislativy. Jako hlavní body, na které se měli zákonodárci zaměřit, jsou vytyčeny tyto:

zlepšení konkurenceschopnosti mobilních ekosystémů

vytyčení nejlepších praktik pro sideloading aplikací

technická omezení pro herní a streamovací předplatná

problémy vývojářů při zamítnutí publikace aplikací v obou obchodech

Zda ze zprávy amerického Ministerstva obchodu vzejde něco směrodatného, bude jasné až za několik měsíců.

