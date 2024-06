Apple dnes večer ukáže svoji AI. Jako jeden z posledních. Snad bude stát za to

Apple dnes oznámí svou AI. Ať už to bude cokoliv, už bylo na čase. Níže najdete tradiční textový přepis s obrázky. Na místě máme i kolegu Martina Miksu, který všechny novinky okomentuje přímo z místa dění.

Umělá inteligence jen pro někoho...

15:10 | Podle Marca Gurmana, který je s děním v Applu dlouhodobě dobře obeznámen, se však část současných uživatelů iPhonů 15 bude muset bez funkcí umělé inteligence obejít. Podle jeho vyjádření budou všechny oznámené AI funkce v systému iOS 18 k dispozici jen pro modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. A to znamená, že uživatele iPhonu 15 a iPhonu 15 Plus budou mít smůlu. To stejné platí i o stále velmi dobře vybavené řadě iPhone 14.

Plnohodnotnou mobilní umělou inteligenci, tj. všechny funkce u všech modelů, má dostat až podzimní řada iPhone 16.

Offline nebo cloud?

14:50 | Spekulací kolem AI od Applu bylo nepočítaně. Vypíchnout můžeme, že u Applu by všechno mělo běžet v offline režimu. Důvodem je soukromí uživatelů, jejichž data se nebudou posílat do cloudu.

Vybublaly námluvy Applu s OpenAI, které by mohly znamenat, že iPhony dostanou i různé cloudové funkce, a za ty už Apple neponese odpovědnost. Umělou inteligenci by měla dostat i Siri, mezi další novinky systému má konečně patřit i podpora RCS.

Všechny novinky budou součástí operačního systému iOS 18, který Apple dnes ukáže nejen vývojářům. Včetně různých workshopů a přednášek tomu Apple věnuje prakticky celý týden, to hlavní však uvidíme na úvodní keynote.

AI v iPhonu

13:30 | Apple se jednoho dne probudil do světa, v němž všem vypálilo rybník ChatGPT od OpenAI. Později přišel Microsoft, Google, Grok od Elona Muska a mnozí další. V mobilní branži dominuje Gemini od Googlu a Galaxy AI od Samsungu.

Ale tahle situace není pro Apple nová. V minulosti jsme už několikrát viděli, že v klidu vyvíjí, sleduje konkurenty, svůj produkt vypustí, až když je opravdu hotový a postupně ovládne trh. Spartphony, tablety, chytré hodinky... Bude to tak i s AI? Dnes večer by měl Apple vysvětlit, proč AI v iPhonu prostě musíme mít.



iOS 18 má být v historii systému jeden z největších upgradů. Hodně se čeká zejména od AI.

Apple si dal pořádně na čas. Zatímco konkurenti už ladí další vylepšení, novou generaci AI produktů či různé speciální funkce, Apple teprve začíná. Na jednu stranu mu ujel vlak, na stranu druhou je vidět, že i současní dominantní hráči vyčkávají, a nechtějí se úplně bezhlavě pouštět dále. Čeká se na to, co s AI vymyslí Apple, a můžeme předpokládat, že podobným směrem se pak vydá konkurence.

Stream z keynote

Keynote můžete od 19:00 sledovat zde: