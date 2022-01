Apple AirTag opět pomohl. Žena s ním vypátrala nezodpovědné stěhováky

Když Apple loni představil tracker AirTag, jistě netušil kolik příběhů a způsobů využití se dočká. Už jsme jej mohli vidět jako pomocníka při krádeži auto, a to jak z pohledu zloděje tak i oběti. Nyní se AirTag hodil znovu, a to ženě vojáka ke sledování věcí při stěhování.

V USA se členové armády čas od času musí stěhovat v rámci převelení na nějaké stanoviště, přičemž stěhování věcí jim zajišťují soukromé firmy, které nemají vždy dobrou pověst. To se potvrdilo i v případě i v tomto případě, kdy stěhováci nedoručili věci včas, jak bylo domluveno.

Stěhováci však nevěděli, že žena, jejíž věci převážejí byla vzhledem k nevalnému renomé místních stěhováků předem připravena a před předáním zboží do všech věcí nastrčila Apple AirTag. Jakmile přepravce kontaktovala ohledně doručení, bylo jí sděleno, že zboží bylo teprve vyzvednuto v jiném americkém státě a doručení nebude možné dříve než následující den. To ale řidič nevěděl, že jej žena sleduje na mapě a vidí, že je pouhé 4 hodiny cesty daleko.

Jasný důkaz tak řidič nemohl ignorovat a zahnaný do kouta musel přiznat pravdu, že místo práce se věnoval přítelkyni a na doručení zboží mu nezbyl čas. Nakonec se ale omluvil a s majitelkou věcí se domluvili na vhodném termínu doručení. Kdo ví, ale jak by to bez AirTagu dopadlo. Žena se s příběhem podělila na sítích s doporučením, že tento malý gadget doporučuje všem, kteří se chtějí vyhnout podobným problémům.

Zdroj: Apple Insider