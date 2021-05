Apple AirTag se dá hacknout. Místo oficiální stránky může odkazovat na škodlivý web

Apple často a rád deklaruje důraz na co možná nejvyšší bezpečnost a soukromí svých uživatelů. Není proto divu, že se v tomto směru ocitá pod drobnohledem nejrůznějších bezpečnostních expertů a hackerů. Ti se nyní zaměřili na nedávno představené sledovací zařízení AirTag.

Apple AirTag je chytré sledovací zařízení, které bylo uvedeno v dubnu a jehož smyslem je umožnit lidem najít ztracené věci. Podle posledních informací má údajně bezpečnostní nedostatek, který by mohl hackerům umožnit úpravu jeho firmwaru.

Jako každé elektronické zařízení, zejména „chytré“, obsahuje i Apple AirTag mikroprocesor, který řídí jeho činnost. Ten má na starost celou řadu funkcí počínaje správou baterie, přes komunikaci pomocí Bluetooth, až po určování toho, jaké údaje budou odesílány přes NFC.

Podobně, jako v jakémkoli jiném chytrém zařízení, může být právě mikroprocesor zranitelným místem. A právě tímto směrem se vydal německý expert na bezpečnost Thomas Roth, vystupující na sociálních sítích pod značkou Stack Smashing.

Stručně řečeno: Roth pomocí metod reverzního inženýrství hacknul mikroprocesor AirTagu a upravil jeho firmware tak, aby dělal něco jiného, než k čemu je určen. Konkrétně dokázal změnit výchozí URL adresu, na kterou sledovací zařízení odkazuje, když se k němu přiblíží telefon s podporou NFC.

Be careful when scanning untrusted AirTags or this might happen to you😆 pic.twitter.com/LkG5GkvR48