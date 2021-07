Apple App Store slaví 13 let. Vývojářům během nich vyplatil stovky miliard dolarů

iPhone nedávno oslavil čtrnácté narozeniny. Apple App Store dnes slaví třináct let. Ano, iPhone byl rok bez obchodu, který je dnes klíčovou součástí ekosystému. Rok si iPhone vystačil s webovými aplikacemi, rok byl iPhone pro smích kvůli své jednoduchosti. Přesto dokázal odstartovat přerod celého odvětví…



AppStore se za roky vzhledem velmi změnil. Takto vypadá dnes.

10. července 2008 dal Steve Jobs světu App Store. Na startu měl 500 aplikací, pouze čtvrtina byla bezplatná. Instalovat se dalo do iPhonu a iPodu touch. Hned za první víkend App Store zaznamenal 10 miliónů stažených aplikací a byl to pouze začátek ohromujících čísel. V roce 2010 k těmto zařízením navíc přibyl iPad, na který vzápětí začala vznikat také spousta aplikací. Kam jsme se za třináct let posunuli?

Dnes má Apple App Store na kontě kolem 200 miliard stažení a aplikací je zde podle serveru Statista.com cca 2,22 milionu. V posledních letech je tedy patrný zpomalující trend, už před pěti lety se totiž Apple pochlubil 2 miliony. Od té doby sice spousta aplikací vznikla, ale také byla z různých důvodů odstraněna. Zdaleka nejpopulárnější jsou však hry, které představují cca každou pátou staženou aplikaci. Velmi populární jsou také aplikace pro byznys a výuku.

AppStore se za 13 let na trhu stal také zajímavým byznysem pro tisíce vývojářů a za ty roky jim vyplatil 200 miliard dolarů, přičemž zajímavé je, že polovinu z toho vyplatil až v posledních třech letech. Výši výplat ovlivnilo i nedávné snížení poplatků ze 30 na 15 % pro malé vývojáře. Přestože, je AppStore pomyslným centrem celého iOS a dalších systémů, v posledních týdnech probíhají velké tlaky, aby Apple zpřístupnil možnost sideloadingu.

